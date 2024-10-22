"بي واي دي" تحتفل بإنتاج 9 مليون سيارة تعمل بالطاقة الجديدة.. 8 مليون منها خلال 3 سنوات - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:31 مساءً - احتفلت "بي واي دي BYD" بخروج السيارة رقم 9 مليون من خطوط إنتاجها للطرازات التي تعمل بالطاقة الجديدة، ونظرا للمعدل الحالي للإنتاج والطلب المتنامي فمن الممكن أن تصل الصانعة الصينية لتحقيق إنتاج 10 وحتى 11 مليون سيارة بحلول نهاية العام الحالي.اضافة اعلان



استغرقت "بي واي دي" لإنتاج أول مليون سيارة تعمل بالطاقة الجديدة وهي الطراز "F3DM" ما يصل إلى 13 عامًا (من 2008 وحتى مايو 2021)، بينما استطاعت الشركة إنتاج الثمانية ملايين الأخرى في غضون أكثر من ثلاثة سنوات.

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وكانت السيارة رقم 9 مليون هي "U9" التي تنتجها "بي واي دي" تحت مظلة علامتها الفرعية الفاخرة "يانج وانج Yangwang" وكان قد تم طرحها رسميًا في أبريل من العام الماضي 2023، ويشار إلى أن السيارة رقم 8 مليون والتي خرجت من خطوط الإنتاج لمصنع الشركة الحديث في تايلاند قبل شهرين كانت "بي واي دي دولفين" وبهذا المعدل قد نرى السيارة رقم عشرة ملايين بل والأحد عشر مليونًا خلال هذا العام.

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يانج وانج U9

يانج وانج "U9" هي سيارة كوبيه كهربائية فائمة الأداء وقد تم تطويرها بواسطة مصمم ألماني عمل سابقًا كمصمم رئيسي لشركات أمثال ألفا روميو وأودي ولامبورجيني فيما بدأ العمل مع "بي واي دي" في عام 2017.

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تتمتع السيارة بأربعة محركات كهربائية كل منها تنتج قوة تصل إلى 322 حصان لتبلغ القوة الإجمالية نحو 1,287 حصان ويصل عزم الدوران الأقصى إلى 1,680 نيوتن متر، وتنطلق السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 2.3 ثانية فيما تبلغ سرعتها القصوى نحو 309 كم/س.

أما البطارية فهي تتوفر بسعة 80 كيلووات / الساعة،ليثيوم فوسفات الحديد، وتمنح السيارة القدرة على السير لمسافة تصل إلى 450 كم ويمكن أن تدعم الشحن المزدوج بقوة تصل إلى 500 كيلووات، مما يجعل زمن شحنها من 30% إلى 80% خلال عشر دقائق.



تم بناء السيارة على منصة e4 وتتوفر بنظام تعليق DiSus X، كما أن لديها نظام تحكم ذكي ونشط بالكامل مع فتحات هوائية وممتصات صدمات ثنائية.