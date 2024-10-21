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بأكثر من 4 مليون سيارة.. صادرات الصين ترتفع 39% خلال 8 شهور.. والإمارات والسعودية أبرز أسواقها - أخبار كلمتك

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بأكثر من 4 مليون سيارة.. صادرات الصين ترتفع 39% خلال 8 شهور.. والإمارات والسعودية أبرز أسواقها - أخبار كلمتك

بأكثر من 4 مليون سيارة.. صادرات الصين ترتفع 39% خلال 8 شهور.. والإمارات والسعودية أبرز أسواقها - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الاثنين 21 أكتوبر 2024 08:41 مساءً - حققت الصين رقمًا قياسيا في صادراتها من السيارات للأسواق الخارجية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2024، حيث سجلت نحو 4.09 مليون سيارة بارتفاع نسبته 27% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
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واحتلت روسيا قمة الأسواق العالمية التي صدرت إليها الصين من حيث عدد السيارات والتي بلغت نحو 705,514 سيارة فيما جاءت المكسيك في المرتبة الثانية بعدد 323,540 سيارة، بينما احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة حيث استقبلت 203,048 سيارة صينية خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2024.
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وجاءت البرازيل وبلجيكا في المرتبتين الرابعة والخامسة، بينما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة السادسة كأعلى الأسواق الخارجية المستوردة للسيارات من الصين خلال 8 شهور حيث بلغ عدد السيارات التي صدرتها الصين للمملكة نحو 161,261 سيارة، ويليها المملكة المتحدة ثم أستراليا ثم الفلبين ثم تركيا.
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وفي شهر أغسطس وحده، صدّرت الصين نحو 610 ألف سيارة، بزيادة سنوية قدرها 39% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2023.
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ويشار إلى ان بيانات الجمارك الصينية تظهر أن روسيا أصبحت الآن أكبر أسواق السيارات الخارجية للصين، حيث استحوذت على 19٪ من صادرات السيارات الصينية في أغسطس من هذا العام، بقيمة قياسية بلغت 1.6 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى رحيل العلامات التجارية الأجنبية للسيارات في السوق الروسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ففي عام 2022 صدّرت الصين نحو 160 ألف مركبة وارتفع هذا العدد في عام 2023 ليصل إلى 910 ألف مركبة، بزيادة قدرها 459%.
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سيارات الطاقة الجديدة
 وبلغت صادرات الصين من السيارات العاملة بالطاقة الجديدة نحو 1.397 مليون مركبة خلال الفترة منذ بداية هذا العام وحتى أغسطس والتي ارتفعت بنسبة 25% بالرغم من تعطلها نوعا ما بسبب سياسات التعريفات الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

واحتلت بلجيكا قمة الأسواق التي صدرت إليها الصين من حيث عدد السيارات، ويليها البرازيل ثم المملكة المتحدة ثم تايلاند، الفلبين، المكسيك، الهند، وأستراليا وتأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة التاسعة بنحو 47,716 سيارة ويليها ألمانيا، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024.

وخلال شهر أغسطس وحده، بلغ حجم صادرات السيارات العاملة بالطاقة الجديدة نحو 180 ألف سيارة، بزيادة سنوية قدرها 21%.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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