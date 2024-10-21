بعد 40 عام.. فولكس فاجن تنهي مسيرة "بولو" وتوقف إنتاجها في أوروبا - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الاثنين 21 أكتوبر 2024 03:52 مساءً - بعد مرور 40 عامًا على تقديمها بالسوق الأوروبية، أعلنت "فولكس فاجن Volkswagen" إنهاء مسيرة أيقونتها الشهيرة "بولو Polo" والتي كانت واحدة من أكثر طرازاتها مبيعًا في تلك السوق، وذلك نظرا لتحول المشهد العالمي نحو السيارات الكهربائية حيث تعتزم الصانعة الألمانية تقديم سيارات كهربائية أصغر حجما وبأسعار معقولة.اضافة اعلان

منذ عام 1984 ويتم تجميع "بولو" في مصنع فولكس فاجن بمدينة بامبلونا في إسبانيا وخلال 40 عام تم إنتاج أكثر من 8.4 مليون سيارة لتتجاوز بذلك مبيعات طرازات أمثال "تي-روك T-Roc"، وبالرغم من ذلك فقد انخفضت مبيعات السيارة الصغيرة في السنوات الأخيرة، وخلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 2024 سجلت مبيعات تصل إلى 90 ألف سيارة لتحتل بذلك المرتبة الثامنة من بين أعلى السيارات مبيعا في أوروبا.

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وتتجه العلامة الألمانية إلى السيارات الكهربائية حيث تستعد لتقديم سيارات أصغر حجما وأقل تكلفة، والتي سيتم إنتاجها في نفس مصنع بولو مع نقل إنتاج السيارة الصغيرة إلى مصنع فولكس فاجن في كاريجا بجنوب إفريقيا حيث سيتم تجديد مصنع إسبانيا وتحويله لتجميع سيارتين SUV كهربائيتين جديدتين إحداهما تحت مظلة فولكس فاجن بينما ستكون الأخرى تحمل علامة سكودا وذلك اعتبارًا من عام 2026.

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ومن المقرر أن يتم بناء السيارتين الجديدتين على نسخة معدلة من منصة MEB الخاصة بفولكس فاجن والتي يتم بناء سلسلة ID الحالية عليها بما في ذلك طراز "ID.4"، ومن المرجح أن يكون أحد هذه الطرازات نسخة إنتاجية من السيارة الاختبارية "ID.2all" التي تم الكشف عنها العام الماضي.

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