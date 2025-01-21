مشاهير العرب - watch it تروج للحلقات الجديدة من مسلسل «إقامة جبرية» |صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:51 مساءً - روجت منصة watch it، للحلقات الجديدة لمسلسل «إقامة جبرية» بطولة الفنانة هنا الزاهد، وصابرين، والذ يعرض عبر شاشتها.

وشاركت watch it، صورا لشخصيات المسلسل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلقت عليها: «ياترى مصير موسى هيكون إيه».

أبطال مسلسل إقامة جبرية

ويشارك في بطولة مسلسل إقامة جبرية، بجانب هنا الزاهد عدد من النجوم أبرزهم «محمد الشرنوبي، صابرين، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وضيف الشرف أحمد حاتم، وأخرين من نجوم الفن، والعمل ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل إقامة جبرية

وتدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في 10 حلقات.

مواعيد عرض مسلسل إقامة جبرية الحلقة 5 و6

ومن المقرر عرض مسلسل إقامة جبرية الحلقة 5 و6، غدا الأربعاء، في تمام الساعة 12 مساء، وذلك عبر منصة watch it.