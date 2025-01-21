التموين تعلن موعد انطلاق معارض أهلًا رمضان بالمحافظات - أخبار كلمتك

التموين تعلن موعد انطلاق معارض أهلًا رمضان بالمحافظات - أخبار كلمتك

أمين الأعلى للجامعات يرأس اجتماع لجنة المعادلات - أخبار كلمتك

أمين الأعلى للجامعات يرأس اجتماع لجنة المعادلات - أخبار كلمتك

السياحة والآثار تشارك في قمة المليار بدبي - أخبار كلمتك

السياحة والآثار تشارك في قمة المليار بدبي - أخبار كلمتك

الدشاش يحصد هذا الرقم في إيرادات الإثنين - أخبار كلمتك

الدشاش يحصد هذا الرقم في إيرادات الإثنين - أخبار كلمتك

البورصة تربح 11 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يقفز 0.07% - أخبار كلمتك

البورصة تربح 11 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يقفز 0.07% - أخبار كلمتك

البنك الدولي يكشف عن ديون ضخمة مطلوب من مصر سدادها في 2025 - أخبار كلمتك

البنك الدولي يكشف عن ديون ضخمة مطلوب من مصر سدادها في 2025 - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي للبنك الأهلي أمام الجونة بالدوري المصري - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي للبنك الأهلي أمام الجونة بالدوري المصري - أخبار كلمتك

شاهد، مباراة برشلونة وبنفيكا بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

شاهد، مباراة برشلونة وبنفيكا بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجار ضخم في محيط مخيم جنين - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجار ضخم في محيط مخيم جنين - أخبار كلمتك

نتنياهو يعلق على العملية العسكرية في جنين ويزعم: هدفها تعزيز الأمن - أخبار كلمتك

نتنياهو يعلق على العملية العسكرية في جنين ويزعم: هدفها تعزيز الأمن - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - watch it تروج للحلقات الجديدة من مسلسل «إقامة جبرية» |صور - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - watch it تروج للحلقات الجديدة من مسلسل «إقامة جبرية» |صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - watch it تروج للحلقات الجديدة من مسلسل «إقامة جبرية» |صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:51 مساءً - روجت منصة watch it، للحلقات الجديدة لمسلسل «إقامة جبرية» بطولة الفنانة هنا الزاهد، وصابرين، والذ يعرض عبر شاشتها.

وشاركت watch it، صورا لشخصيات المسلسل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلقت عليها: «ياترى مصير موسى هيكون إيه».

أبطال مسلسل إقامة جبرية

ويشارك في بطولة مسلسل إقامة جبرية، بجانب هنا الزاهد عدد من النجوم أبرزهم «محمد الشرنوبي، صابرين، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وضيف الشرف أحمد حاتم، وأخرين من نجوم الفن، والعمل ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل إقامة جبرية

وتدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في 10 حلقات.

مسلسل إقامة جبرية الحلقة 3

مواعيد عرض مسلسل إقامة جبرية الحلقة 5 و6

ومن المقرر عرض مسلسل إقامة جبرية الحلقة 5 و6، غدا الأربعاء، في تمام الساعة 12 مساء، وذلك عبر منصة watch it.

اقرأ أيضاً
موعد عرض مسلسل «إقامة جبرية» لـ هنا الزاهد

من باربي لـ أنابيل.. مسلسل «إقامة جبرية» يكشف قدرات هنا الزاهد التمثيلية

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

عرض 4 أفلام جديدة تناقش قضايا إنسانية ضمن برنامج "سيما 36" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق