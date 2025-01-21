مشاهير العرب - نادين نسيب نجيم تثير الجدل بـإطلالتها في حفل جوي أوورد 2025 «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:51 مساءً - تصدرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تعرضت لموجة شديدة من الانتقادات عقب ظهورها الأخير بحفل «JOY AWARDS» الذي أقيم في الرياض.

تفاصيل إطلالة نادين نسيب نجيم في حفل «JOY AWARDS»

وفاجأت نادين نسيب نجيم، قطاعا كبيرا من معجبيها عبر منصات التواصل الاجتماعي بإطلالتها اللافتة على هامش حفل «JOYaWARDS» الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، حيث ظهرت بفستان من خامة «الدانتيل» الشفاف الأسود الذي يكشف تفاصيل من جسمها للمصمم الأزياء العالمي صاحب متجر Giambattista Valli Paris المتواجد في العاصمة الفرنسية «باريس»، الأمر الذي أثار تفاعل عدد كبير من متابعيها بالتعليقات.

وكانت نادين نسيب نجيم، شاركت المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» إطلالتها على هامش حفل «JOY AWARDS»، وعلقت عليها قائلة: «لقد خطف مظهرها الساحر الأضواء».

نادين نسيب تحسم الجدل حول عودتها لـ خطيبها

وتصدرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعدما انتشار أنباء حول عودتها لخطيبها رجل الأعمال السوري الذي انفصلت عنه مؤخرا.

وفي هذا السياق، حسمت نادين نسيب، الجدل حول عودتها لـخطيبها عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «من امبارح بيبعتولي إني رجعت لخطيبي، الكلام ده محصلش ياجماعة ومش معنى إننا رجعنا نشوف بعض وبنتقابل يبقى ارتبطنا تاني».

وأضافت نادين نسيب، قائلة: «إحنا صحاب وبينا سنين عشرة ومش ولاد صغيرة فمفيش داعي للمشاكل احنا خدنا قرار مع بعض ويا عالم بكرة مخبي إيه».

وتابعت: «اطمنوا أنا لسة سنجل، والحمدلله أنا بقيت فريش لأني مقتنعة أن السنجلة هي السعادة، ويقول أخبار فيك عني عشان أعرف مين بيسرب معلوماتي لأن فيه ناس فاكرة نفسها ذكية..