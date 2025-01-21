وائل جسار يستعد لطرح 4 أغاني قريبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:05 مساءً - يستعد النجم وائل جسار لإستئناف نشاطه الفني قريبا، وذلك بعد توقف لفترة ليست قصيرة بسبب أحداث لبنان الصعبة التي شهدتها الساحة خلال الفترة الماضية.

أغاني وائل جسار الجديدة

ويطرح وائل جسار خلال الفترة المقبلة 4 أغان دفعة واحدة علي منصات الموسيقي وموقع الفيديوهات يوتيوب، ومنهم أغنيتين باللهجة المصرية

على الجانب الأخر، كان قرر الفنان اللبناني وائل جسار، وقف نشاطه الفني بشكل مؤقت تضامنا مع الشعب اللبناني في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان.



في هذا السياق، أكد وائل جسار، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن هذا القرار هو أقل واجب تجاه بلده لبنان، مشيرًا إلى تعليق نشاطه الفني الفترة الحالية بسبب الأحداث الراهنة والظروف القاسية التي تمر بها بلاده، موضحًا: “الشعب اللبناني موجوع، وبيعاني، وفي كتير مش لاقيين أكل ومأوى، وده أقل واجب تجاه شعبي وبلدي. الشغل بيرجع، لكن اللي بيحصل في بلادنا صعب”.

وقال جسار: “إحنا قاعدين في بيوتنا وسامعين الضرب وإحنا بعيد شوية، فما بالكم بالناس اللي وسط الضرب.. الله يعين الشعب اللبناني ويرحم الشهداء، ويشفي المصابين”.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.