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مشاهير العرب - قائمة مسلسلات رمضان 2025.. منافسة قوية بين نجوم الفن - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قائمة مسلسلات رمضان 2025.. منافسة قوية بين نجوم الفن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قائمة مسلسلات رمضان 2025.. منافسة قوية بين نجوم الفن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 03:21 مساءً - تفصلنا أيام قليلة، على بدء موسم الدراما الرمضانية 2025، الذي يشهد كل عام تنافسًا دراميًا بين الممثلين، ومن المتوقع أن يقدموا بمجموعة متنوعة من المسلسلات التي تتنوع بين التشويق والإثارة والأكشن والكوميديا، بالإضافة إلى الأعمال الدرامية الصعيدية، ويسعي الكثير من الفنانيين لتحقيق أعلى نسبة من المشاهدة لمسلسلاتهم.

مسلسلات رمضان 2025

تستعرض كلمتك، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص قائمة مسلسلات رمضان 2025، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال السطور التالية:

مسلسل كامل العدد 3

يشارك في بطولة مسلسل كامل العدد 3 النجمان دينا الشربيني وشريف سلامة بدورَي ليلى وأحمد، و يواصل مسلسل «كامل العدد» نجاحته، إذ يواصل حاليًا أبطال العمل تصوير مشاهدهم في الجزء الثالث استعدادًا لعرضه في رمضان 2025، ويعود عدد من النجوم الشباب مثل حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، لينا صوفيا، سيليا محمد سعد، ومالك عماد، كما يضم أيضًا النجمتين القديرتين إسعاد يونس وميمي جمال. المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر.

مسلسل كامل العدد

مسلسل العتاولة 2

بعد نجاح الجزء الأول لمسلسل «العتاولة»، قرر صناع العمل وجود جزء ثاني في رمضان 2025، إذ يواصل الأبطال تصوير العمل، ويشارك في بطولته أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، فريدة سيف النصر، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبد الله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل العتاولة 2

مسلسل المداح 5

ومن المقرر أن الفنان حمادة هلال يستكمل في الموسم الخامس للمسلسل محاولات التصدي للجن، ومن المتوقع أن يضم مسلسل المداح 5 أبطال آخرين، فبخلاف حمادة هلال، يستعد خالد الصاوي وغادة عادل للانضمام إلى المسلسل، ويشترك معهم حنان سليمان وخالد سرحان وأحمد بدير ودنيا عبد العزيز، ويستمر أحمد سمير فرج في إخراج المسلسل والتأليف لأمين جلال.

مسلسل المداح

مسلسل أشغال شقة 2

و من المقرر وجود جزء ثاني من مسلسل «أشغال شقة»، بعدما حقق نجاحًا جماهيريًا رمضان الماضي، المسلسل مكون من 15 حلقة، بطولة أسماء جلال وشيرين وسلوى محمد على ومصطفى غريب ومحمد عبد العظيم وانتصار وإنعام سالوسة، ويعد المسلسل من تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

مصطفي الغريب وهشام ماجد في كواليس ملسل اشغال شقة

مسلسل الكابتن

يشارك الفنان أكرم حسني في رمضان 2025 بمسلسل الكابتن، يعرض مسلسل «الكابتن» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، والمسلسل من تأليف أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني.

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

مسلسل سيد الناس

يعود الفنان عمرو سعد لجمهوره بعد غيابه عن موسم رمضان 2024، ليشارك في رمضان 2025 بمسلسل «سيد الناس» من تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي، ويشاركه البطولة خالد الصاوي، ومحمد شاهين وايمان العاصي، ومنة فضالي، وأحمد زاهر، وسلوى عثمان، وغيرهم من الفنانين.

مسلسل سيد الناس

مسلسل الحلانجي

بعد غياب 6 سنوات عن الدراما الرمضانية، يعود الفنان محمد رجب، بمسلسل الحلانجي من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وبطولة محمد رجب، محمد لطفي، عبير صبري، محمود قابيل، آيتن عامر، أحمد وفيق، وغيرهم من الفنانين، وإنتاج ممدوح شاهين.

أبطال وصناع مسلسل الحلانجي

مسلسل الغاوي

ينافس الفنان أحمد مكي، في رمضان 2025، بدور مختلف عن دوره في مسلسل الكبير اوي، والعمل من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج ماندو العدل.

كزبرة وأحمد مكي في مسلسل الغاوي
كزبرة وأحمد مكي في مسلسل الغاوي

مسلسل وتقابل حبيب

بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، من خلال مسلسل «ونحب تانى ليه» الذي عرض في رمضان 2020، يعرض مسلسلهم «وتقابل حبيب» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيرى.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل شهادة معاملة أطفال

يعرض مسلسل «شهادة معاملة أطفال» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة محمد هنيدي، نهى عابدين، محمود حافظ، وسما إبراهيم، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج وائل فرج.

محمد هنيدي في شهادة معاملة أطفال

مسلسل حسبة عمري

احتفلت مؤخرًا الفنانة روجينا بتصوير مسلسل «حسبة عمري» الذي من المقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة روجينا، عمرو عبد الجليل، نادين، والمسلسل من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح.

حسبة عمري

مسلسل عقبال عندكم

يعود الزوجين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، للمنافسة في دراما رمضان 2025 بمسلسل «عقبال عندكم» من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد والي، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم حجاج عبد العظيم.

ايمي سمير غانم وحسن الرداد

وضمن قائمة مسلسلات رمضان 2025 نقدم لكم مسلسلات WATCH IT

- مسلسل الشرنقة

- مسلسل الكابتن

- مسلسل ولاد الشمس

- مسلسل لام شمسية

- مسلسل ناقص ضلع

- مسلسل فهد البطل

- مسلسل جودر 2

- مسلسل شهادة معاملة أطفال

- مسلسل وتقابل حبيب

- مسلسل حكيم باشا

-مسلسل فنجان نابليون

- مسلسل عقبال عندكم

-مسلسل أثينا

- مسلسل الحب كله

- مسلسل عايشة الدور

- مسلسل ظلم المصطبة

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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