انعقاد 11 جمعية عمومية ناجحة في النقابات الفرعية لاتحاد كتاب مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 01:35 مساءً - شهدت إحدى عشرة نقابة فرعية لاتحاد كتاب مصر جمعيات عمومية ناجحة، وذلك في النقابات الفرعية في مقار النقابات الفرعية في كل من المنصورة، الإسكندرية، وطنطا، والزقازيق، وشبين الكوم، والمنوفية، وبنها، والإسماعيلية، وبني سويف، والمنيا، والأقصر.

حيث تم إقرار الميزانيات السنوية في النقابات الفرعية كافة، كما تم استعراض الإنجازات التي شهدتها النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وتم اعتماد المحاسبين القانونيين للنقابات الفرعية.

وقد تابع رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الدكتور علاء عبد الهادي - الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب سير الجمعيات العمومية في كافة الفروع، حيث شهدت النقابات الفرعية إقبالا طيبا من أعضائها، وجرت إجراءات الجمعيات العمومية في سلاسة وتفاهم وانسجام.

من الجدير بالذكر أن الفروع الإحدى عشرة تضم تحت لوائها أعضاء الاتحاد في كل محافظات مصر، حيث تغطي كل نقابة فرعية عددا من محافظات الجمهورية، على نحو ما يجري في النقابة الفرعية في الشرقية ومدن القناة وسيناء.

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