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تغيير اسم مسلسل أحمد أمين من مذكرات نشال لـ"النُص" - أخبار كلمتك

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تغيير اسم مسلسل أحمد أمين من مذكرات نشال لـ"النُص" - أخبار كلمتك

تغيير اسم مسلسل أحمد أمين من مذكرات نشال لـ"النُص" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 07:10 صباحاً - قررت الشركة المنتجة لمسلسل مذكرات نشال الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد أمين تغير اسمه لـ"النص"، ومن المقرر أن يبدأ تصويره مطلع الأسبوع المقبل.

ويشارك في العمل بجانب أحمد أمين كل من ركين سعد، صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، وعبد الرحمن محمد، والمسلسل من إخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما.

 

شخصية أحمد أمين في مسلسل مذكرات نشال 

ويلعب الفنان أحمد أمين خلال أحداث العمل شخصية لص ولكنه يتعرض للعديد من المشاكل بسبب محاولة حصوله على مكسب حلال من بعض الأعمال وتدور كل هذه الأحداث في إطار كوميدي.

وكان قد ظهر الفنان أحمد أمين في البرومو التشويقي لمسلسل "على باب العمارة"، في دور دكتور صيدلي، يبدو أنه يتعامل مع "عوض" أيضًا لا ويتقبله.

فيما روجت Watch it للمسلسل بجملة "عوض جاي عشان يوري سكان العمارة النجوم في عز الضهر"، ويبدأ عرض المسلسل على المنصة يوم 4 أكتوبر المقبل.

مسلسل "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، وعزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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