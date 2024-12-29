ليدي جاجا تتعاون مع بيجي جو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:40 صباحاً - ليدي جاجا، ذكرت تقارير صحفية، أن ليدي جاجا، تعاونت مع، بيجي جو، في إنتاج أغنيتين خلال جلسات عمل جمعت بينهم في عام 2023.

وأوضحت التقارير، أن الأغنية الأولى مكهربة مع جوقة جذابة، والأغنية الثانية أكثر صقلًا، وروحانية، وسريالية، مع إيقاعات أخف وأوتار سماوية.

وأشارت التقارير، أنه من غير المؤكد ما إذا كانت جاجا ستستخدم أي من الأغنيتين في ألبومها الجديد، أم أن بيجي جو ستستخدمها في مشروع منفصل خاص بها.

متحف اللوفر يحتفل بألبوم ليدي جاجا بهذه الطريقة

قامت الصفحة الرسمية لمتحف اللوفر، على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بتحديث صورة الملف الشخصي، تكريمًا لألبوم المغنية الأمريكية ليدي جاجا الجديد، "Harlequin".

ليدي جاجا تشكر الجمهور بعد ترشيحها للجرامي متحف اللوفر يحتفل بألبوم ليدي جاجا بهذه الطريقة

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