مشاهير العرب - ماجد الكدواني يوجه رسالة لجمهوره قبل عرض مسلسل «موضوع عائلي 3 (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 10:14 صباحاً - وجه الفنان ماجد الكدواني، رسالة لجمهوره، وذلك قبل أيام من عرض الجزء الثالث من مسلسل «موضوع عائلي»، في 26 من ديسمبر الجاري.

وقال ماجد الكدواني، خلال فيديو نشرته منصة شاهد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «وحشتوني جدا جدا، إن شاء الله، إبراهيم راجع لكم من خلال موضوع عائلي الموسم التالت، وكل أفراد موضوع عائلي راجعلكم».

وأَضاف: «بشكركم على كل ردود أفعالكم اللي فرحة قلبنا من خلال الموسم الأول والثاني لموضوع عائلي، ويا رب نكون عند حسن ظنكم، ونقدر نقدم لكم حاجة حلوة من خلال موضوع عائلي الموسم الثالث على شاهد».

تفاصيل مسلسل موضوع عائلي

ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحا كبيرا، حيث شهدت أجزاءه السابقة نجاح فني وجماهيري كبير، وذلك لتضمنه على العديد من الأحداث المشوقة والمثيرة، حيث دارت قصة مسلسل موضوع عائلي حول الشيف إبراهيم الذي يكتشف أن لديه ابنة شابة، بعد سفر زوجته الراحلة وهي حامل في الشهور الأولى إلى لندن للإقامة مع والدها، ثم حصولها على الطلاق وانقطاع أخبارها.

وخلال الأحداث ترث الابنة ثروة جدها الملياردير، ويتم وضعها تحت وصاية والدها، الذي يتظاهر بكونه محاميًا مكلفًا بالإشراف على ثروتها حتى بلوغها سن الـ21، قبل أن تحدث المواجهة بينهما..

أبطال مسلسل موضوع عائلي

يضم مسلسل موضوع عائلي 3، عدد من نجوم الفن أبرزهم ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، كما ضم العمل مجموعة جديدة من النجوم، منهم الفنانة نور التي تقدم دور طبيبة مخ وأعصاب، كذلك انضمت ياسمين وافي.

والمسلسل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.