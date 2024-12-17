شيماء النوبي تحيي حفلا جديدا بمركز الربع الثقافي في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 01:10 صباحاً - تحيي الفنانة شيماء النوبي في تمام السابعة والنصف من مساء يوم الخميس المقبل الموافق 19 ديسمبر الجاري، حفلًا إنشاديًّا مميزًا وذلك بمركز الربع الثقافي.

ومن المقرر أن تقدم شيماء النوبي خلال حفلها باقة من أجمل المدائح والأناشيد، فيما يبلغ سعر التذكرة 100 جنيه.

الفنانة شيماء النوبي

وكانت الفنانة شيماء النوبي قد طرحت في شهر يونيو الماضي ألبوم "بنت النيل"، وذلك عبر عدد من المنصات الرقمية المختلفة.

وتضمن ألبوم بنت النيل عشر أغان مختلفة متنوعة بين الأغاني الفلكلورية والابتهالات التي تميزت في تقديمها شيماء النوبي خلال الفترة الماضية.

وتعاونت النوبي في ألبومها مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، ومنهم: حسن رياض، وليد نور، كريم الشاوري، وليد منير، ماهر الملاخ ومعتصم الأسيوطي وغيرهم.

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