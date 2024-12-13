وفاة شقيق المؤلف الراحل شريف بدر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:30 مساءً - أعلن الفنان شريف إدريس، وفاة عمر بدر الدين، شقيق المؤلف الراحل شريف بدر الدين الذي رحل عن عالمنا في شهر يوليو الماضي.

وفاة شقيق السيناريست شريف بدر

وكتب شريف إدريس من خلال “فيس بوك”: “لا إله إلا الله دي صورة للمؤلف شريف بدر الدين اللي توفي حزنا على وفاة زوجته ودي صورة مع زوجته وبناته ووالدته وأخوه عمر بدر الدين”.

وتابع: “النهارده عمر أخوه توفي، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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