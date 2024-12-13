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مشاهير العرب - رفقة إيمان السيد.. سوسن بدر تكشف عن كواليس «الباء تحتها نقطة» | صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - رفقة إيمان السيد.. سوسن بدر تكشف عن كواليس «الباء تحتها نقطة» | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رفقة إيمان السيد.. سوسن بدر تكشف عن كواليس «الباء تحتها نقطة» | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:26 مساءً - أعربت الفنانة سوسن بدر، عن سعادتها لعودة تعاونها مع الفنانة إيمان السيد في مسلسل «الباء تحتها نقطة» خلال الساعات القليلة الماضية، والذي تواصل تصويره في الفترة الحالية.

وشاركت سوسن بدر، صورة تجمعها بالفنانة إيمان السيد عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «خفة دم وطيبة قلب وجدعنة وموهبة ملهاش حدود، هاتشوفونا مع بعض تانى فى، الباء تحتها نقطة».

وكانت سوسن بدر، أعلنت عن بدء تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد «الباء تحتها نقطة» والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وشاركت سوسن بدر، صورا تجمعها بفريق العمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلقت عليها: «أول يوم تصوير مسلسل، الباء تحتها نقطة، سعيدة بمشاركتي في هذا العمل الضخم للكاتبة الكبيرة منى الظاهري وإخراج المبدعة هبة الصياغ، ويضم نجوم من الإمارات والبحرين وسوريا والعراق والسودان».

مسلسل الكابتن

وفي سياق آخر، انضمت الفنانة سوسن بدر، لفريق عمل مسلسل «الكابتن» بطولة أكرم حسني، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

المسلسل مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشاركها البطولة أكرم حسني، وآية سماحة، وآخرين، ومن تأليف أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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