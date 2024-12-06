إقبال كبير على حفل تامر عاشور في مدينتي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 06:55 مساءً - شهد حفل تامر عاشور ، في مدينتي إقبالا كبيرا من الجمهور قبل صعود المطرب إلى المسرح وبدء فقرات الحفل.

حفل تامر عاشور في مدينتي

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور خلال حفله في مدينتي عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة من الدراما والرومانسية والذي يتفاعل معها الجمهور على المسرح، ومنهم كلموها عني، هيجيلي موجوع، وداع وداع، أنت اخترت، الرك ع النية وغيرها.

وأحيا الفنان تامر عاشور أمس الخميس واحدة من أقوى حفلاته بالرياض في المملكة العربية السعودية ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وتألق تامر عاشور خلال الحفل بعدد كبير من أغانيه ومنها؛ أغنية هيجي لي موجوع، بالإضافة إلى غنائه أغنية ياريتك فاهمني لأنغام وهي من ألحانه.

ويعيش المطرب تامر عاشور حالة من الانتعاش الفني، خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث يحيي خلاله عددا من الحفلات بين القاهرة والسعودية.

كما يحيي المطرب تامر عاشور حفلًا غنائيًّا يوم 15 ديسمبر القادم، بقصر عابدين، والذي تنظمه مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه، وتذهب عوائد الحفل إلى الأسر الأكثر احتياجًا، وأتيحت تذاكره عبر موقع "تذكرتي".

وكانت آخر أعماله أغنية "وداع وداع" التي طرحها منذ 3 أشهر، وهي من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، كما طرح قبلها أغنية "هيجيلي موجوع".

ووضعت الجهة المنظمة لحفل تامر عاشور في قصر عابدين مجموعة من الشروط من أجل الحفاظ على النظام، وظهور الحفل بشكل حضاري.

1- لا يوجد استبدال أو استرداد لـ تذاكر الحفل.

2- الحضور بالملابس الرسمية.

3-ممنوع اصطحاب الأطفال أقل من 12 سنة.

أسعار تذاكر حفل تامر عاشور

وطرحت الجهة المنظمة لحفل تامر عاشور في قصر عابدين، تذاكر الحفل بـ 8 درجات مختلفة لكي تتناسب مع جميع فئات المجتمع.

1- 5000 جنيه - صف أول.

2- 4500 جنيه - صف بعد الأول.

3- 4000 جنيه - منتصف القاعة.

4- 3000 جنيه - بعد منتصف القاعة.

5- 2500 جنيه - بلاتنيوم.

6- 2000 جنيه - ذهبي.

7- 1500 جنيه - سيلفر.

8- 1000 جنيه - برونز.

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