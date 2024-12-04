مشاهير العرب - وفاء عامر تعتذر عن مسلسل «سيد الناس».. تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 03:53 مساءً - تصدرت الفنانة وفاء عامر، تريند محرك البحث الشهير جوجل، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد اعتذارها عن المشاركة في مسلسل «سيد الناس» نتيجة تعرضها لكسر في القدم.

وكشف مصدر مقرب لـ وفاء عامر، في تصريحات صحفية، أن الإصابة كانت قوية وأدت إلى وضع الجبيرة.

وأعربت الفنانة وفاء عامر عن حزنها الكبير بسبب عدم المشاركة في العمل.

أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد ويشاركه البطولة عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، وتقوم الفنانة إيمان العاصي بدور البطولة النسائية أمام عمرو سعد، بعد اعتذار الفنانة غادة عادل، وهو من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.

أحداث مسلسل سيد الناس

ومن المقرر أن تدور أحداث مسلسل سيد الناس للفنانة بشرى بإحدى القرى في صعيد مصر، ويبدأ التصوير في منطقة الصليبة، حيث يتواجد منزل عمرو سعد ضمن أحداث المسلسل.

وكانت الفنانة ريم مصطفى، تعاقدت على المشاركة في مسلسل سيد الناس، حيث تجسد البطولة النسائية، خلال أحداث العمل، وذلك تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة، لتسجل تعاونها الأول مع عمرو سعد سواء في الدراما أو السينما.

آخر أعمال وفاء عامر

والجدير بالذكر أن آخر أعمال وفاء عامر، هو مشاركتها في مسلسل «حق عرب» بطولة أحمد العوضي، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

تدور الأحداث حول (عرب)، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث.