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"WICKED"" أعلى فيلم موسيقي مقتبس تحقيقًا للإيرادات في التاريخ - أخبار كلمتك

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"WICKED"" أعلى فيلم موسيقي مقتبس تحقيقًا للإيرادات في التاريخ - أخبار كلمتك

"WICKED"" أعلى فيلم موسيقي مقتبس تحقيقًا للإيرادات في التاريخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:16 صباحاً - Wicked، أصبح فيلم ""WICKED""، الآن أعلى فيلم موسيقي مقتبس، من رواية شهيرة تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر المحلي على الإطلاق.

وبهذا الإنجاز يكسر فيلم Wicked،، الرقم القياسي السابق، الذي كان من نصيب فيلم GREASE، وصدر عام 1978.

يونيفرسال تكذب تقارير تفاوت الأجور بين أريانا جراندي وسينثيا إيريفو في فيلم Wicked

أصدرت شركة يونيفرسال للإنتاج الفني، بيانًا مقتضبًا، كذبت من خلاله جميع التقارير الصحفية، التي نشرت الأيام الماضية، وأفادت بتفاوت كبير بين آجر بطلتي فيلم Wicked، سينثيا إيريفو وأريانا جراندي.

وأكدت يونيفرسال، في بيانها، على أن كلا من الممثلة سينثيا إيريفو، وزميلاتها أريانا غراندي، حصلا على نفس الراتب عن بطولتهما، لفيلم Wicked، قائلة: "التقارير التي تتحدث عن التفاوت في الأجور، بين سينثيا وأريانا كاذبة تمامًا".

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100 مليون دولار إيرادات افتتاحية لفيلم Wicked

حقق فيلم Wicked، إيرادات افتتاحية تجاوزت 100 مليون دولار، في شباك التذاكر حول العالم، خلال أول يومين لعرضه بشكل رسمي في صالات السينما، وذلك عن ميزانية إنتاج بلغت 145 مليون دولار، وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا للفيلم.

فيلم "Wicked" يحصل على ختم التميز من جمعية نقاد السينما الأمريكية

 حصل فيلم "Wicked"، على ختم التميز من جمعية نقاد السينما الأمريكية.

ويُمنح ختم التمييز للأفلام الجديدة، التي تحصل على درجات تقييم مرتفعة، عبر تصويت أسبوعي يجريه أعضاء الجمعية.

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تفاصيل فيلم Wicked

Wicked، فيلم موسيقي مقتبس من مسرحية برودواي الموسيقية، ويلعب دور البطولة في الفيلم، كل من المغنية الشهيرة، ريانا جراندي، وسينثيا إريفو، ويقتبس الفيلم الشخصيات التي نشأت في رواية L. Frank Baum، والتي صدرت عام 1900 بعنوان “ساحر أوز الرائع”، وتم إحياؤها في الفيلم الموسيقي  الشهير، ساحر أوز.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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