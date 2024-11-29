يلا نعمل سيئة جارية، زلة لسان لـ شيرين بحفل الكويت تضعها في موقف محرج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:52 مساءً - تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، إلى هجوم حاد من قبل رواد السوشيال ميديا بسبب حديثها عن الملحن الراحل محمد رحيم خلال حفلها بالكويت.

حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل: “محمد رحيم كان عامل لي مشاعر، ووتر حساس، وصبري قليل، وأنا في الغرام، إذا بتعزوني ممكن تقرأوا له الفاتحة كلنا كدا، خلينا نعمل سيئة جارية”.

ودخلت شيرين في نوبة ضحك وقالت: “يا جماعة ما حدش يخليني أتكلم في المايك هيسيبوا كل حاجة وهتبقي تريند دلوقتِ، يا ريت اللي ينزل الفيديو دا أنا بعتذر ما تخلونيش أتكلم، أنا فضيحة، لخبطوني حسيت إني أنا ضايقتكم”.

رسالة شيرين لأهل الكويت

وفي لقطة عفوية للفنانة شيرين عبد الوهاب ، خلال حفلها بالكويت، أوقفت الغناء وقالت بلهجة أهل البلد: “وحشتوني وايد يا بعد قلبي وبعد عمري يا روحي”، خلاص نقول اللي إحنا عايزينه دلوقتِ.

وتفاجأت شيرين خلال الحفل بوجود أحد الحضور في الحفله يردد “بحبك شيرين”، لترد عليه المطربة “وأنا كمان بحبك من زمان يا بعد قلبي”.

حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

وصعدت شيرين على المسرح وسط حراسة شديدة وظهرت بوزن أقل، على عكس ظهورها الفترة الماضية، وبدأت حفلها بأغنية “حبيبي نساي” ورقصت على المسرح وسط تفاعل كبير من الحضور.

وكشفت الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب في الكويت أن تذاكر الحفل تتراوح بين 30 و100 دينار كويتي.

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