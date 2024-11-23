جمعية المؤلفين والملحنين ناعية محمد رحيم: أبرز أبناء جيله وصاحب الأعمال الناجحة دوليا ومحليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 08:47 صباحاً - محمد رحيم، نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، الملحن محمد رحيم بعد وفاته المفاجئة، اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ 45 عامًا.

وقالت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية في نعيها عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك": "بخالص الحزن والأسى تنعى جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الملحن الكبير الأستاذ محمد رحيم واحد من أبرز أبناء جيله وصاحب الأعمال الناجحة دوليا ومحليا، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازي لذويه ومحبيه وأصدقائه، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله بأفضل قبول ويسكنه فسيح جناته".

ورحل عن عالمنا صباح اليوم السبت الملحن محمد رحيم بشكل مفاجئ، عن عمر ناهز الـ 45 عامًا تاركًا بصمته بعدد كبير من ألحانه مع باقة من ألمع النجوم ومنهم عمرو دياب وتامر حسني، حيث إنه بدأ مشواره مع الهضبة بأغنية يا غلاوتك.

وفي شهر يوليو الماضي، تعرض محمد رحيم إلى أزمة ضحية بشكل مفاجئ نقل على إثرها إلى المستشفى ودخل غرفة العناية المركزة.

وكشف وقتها الدكتور ماهر شقيق الملحن محمد رحيم، تفاصيل تعرض شقيقه لأزمة صحية مفاجئة

تفاصيل تعرض محمد رحيم لأزمة صحية

وقال شقيق محمد رحيم في تصريح سابق لـ"كلمتك": "هو تعبان جدًّا وداخل العمليات دلوقتِ، بعدما أصيب بذبحة صدرية شديدة، وكان قاعد مع محمد منير وفجأة ما قدرش يتنفس واتنقل للمستشفى ودخل غرفة العناية المركزة".

كما أن الراحل محمد رحيم أجرى وقتها أيضًا عملية جراحية.

وتصدر محمد رحيم وقت أزمته الصحية تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب قلق الجمهور.

وحرص وقتها على أن يطمئن جمهوره علي حالته الصحية وقال وقتها من خلال فيديو: “بشكركم من كل قلبي على سؤالكم المستمر يا أغلى ناس في العالم كله، وبطمنكم عليَّ والحمد لله أجريت عملية بسيطة، قسطرة، وبقيت زي الفل وربنا شفاني وعدت على خير الحمد لله ربنا مايحرمني منكم أبدًا وكل الناس تطمن الحمد لله”.

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