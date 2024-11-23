مشاهير العرب - عاجل.. وفاة الفنان محمد رحيم عن عمر يناهز 45 عاما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 05:51 صباحاً - توفي المغني والملحن محمد رحيم في الساعات الأولى من السبت 23 نوفمبر الجاري.

وكان الفنان محمد رحيم تعرض لوعكة صحية منذ أشهر، في يوليو الماضي، كشفت أنوسة كوتة مدربة الأسود، زوجته عن دخوله العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشرت كوتة صورة مع محمد رحيم من داخل العناية المركزة عبر حسابها الرسمي على Facebook وعلقت: "ألف سلامة عليك يا حبيبي، مش معنى أننا في العناية أننا منتصورش"، وانهالت عليها التعليقات من قبل متابعيها الذين حرصوا على الاطمئنان على صحته.

يذكر أن محمد رحيم من مواليد ديسمبر 1979، ومن أشهر الأغاني التي قدمها "وغلاوتك" و"لو عشقاني" لعمرو دياب و"أنا لو قلت" لمحمد فؤاد و"الليالي" لنوال الزغبي و"آه يا ليل" و"يا ليل" لهشام عباس و"صبري قليل" و"أنا في الغرام" و"مشاعر" لشيرين عبد الوهاب و"منازل" و"60 دقيقة" لأصالة و"ياللي زعلان مني" لمحمد حماقي و"يانا يانا" لتامر حسني و"يا حمام" و"قلبي مايشبهنيش" لمحمد منير.