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رئيس قطاع الفنون التشكيلية يوجه بتخصيص شهر أبريل من كل عام للاحتفاء بالأبنودي - أخبار كلمتك

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رئيس قطاع الفنون التشكيلية يوجه بتخصيص شهر أبريل من كل عام للاحتفاء بالأبنودي - أخبار كلمتك

رئيس قطاع الفنون التشكيلية يوجه بتخصيص شهر أبريل من كل عام للاحتفاء بالأبنودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 12:35 صباحاً - قام الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية بجولة تفقدية لمتحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية بمركز أبنود بمحافظة قنا، واجتمع خلالها بجميع العاملين بالمتحف للوقوف على أهم المتطلبات والاحتياجات لضمان سير العمل بالمتحف بشكل جيد مع تعزيز البرامج الثقافية لجذب مزيد من الجماهير والبحث عن أفكار جديدة من شأنها زيادة حجم التفاعل مع المتحف وما يحتويه ويقدمه من خدمات.

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قانوش يوجه بتخصيص شهر أبريل للاحتفاء بالأبنودي

كما وجه قانوش بتخصيص شهر أبريل من كل عام للاحتفاء بذكرى الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي حيث يجمع الشهر ذكرى ميلاده وذكرى رحيله وأن يكون الحدث على قدر وحجم مسيرة الأبنودي وميراثه الإبداعي وتأثيره في المجال الثقافي لا سيما شعر العامية، وما تمتع به الأبنودي من خصوصية وجماهيرية واسعة في مصر والوطن العربي، ويبقى دوره البارز في حفظ وصون وتجميع الملحمة العربية الخالدة (السيرة الهلالية) شاهدًا على دور مبدع وطني وقومي من الطراز الفريد.

كذلك وجه بتخصيص المتحف للأنشطة الداعمة لتوثيق وإحياء السيرة الهلالية من خلال أنشطة شهرية، أيضًا اقترح أن يُخصص جزء من أنشطة المركز لشعر العامية تكريمًا لتاريخ الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودي.

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واختتم الدكتور وليد قانوش جولته بتفقد الأنشطة المقدمة والتقى عددًا من رواد المتحف والمنطقة المجاورة للوقوف على متطلباتهم ووجهات نظرهم وأصدر تعليماته الفورية بتوفير الاحتياجات الضرورية لهذا الصرح الثقافي وشد على أيدي العاملين لبذل كل جهد من أجل أبناء محافظتهم ونشر ثقافة حب الفن والوعي بدوره التوعوي والتنويري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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