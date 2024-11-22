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صالون جمال الدين الثقافي يناقش تحديات صناعة البترول بنقابة التجاريين - أخبار كلمتك

صالون جمال الدين الثقافي يناقش تحديات صناعة البترول بنقابة التجاريين - أخبار كلمتك

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صالون جمال الدين الثقافي يناقش تحديات صناعة البترول بنقابة التجاريين - أخبار كلمتك

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صالون جمال الدين الثقافي يناقش تحديات صناعة البترول بنقابة التجاريين - أخبار كلمتك

صالون جمال الدين الثقافي يناقش تحديات صناعة البترول بنقابة التجاريين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:11 مساءً - عقد الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق لقاءه الـ 71 بنقابة التجاريين في القاهرة 

وكان موضوعه "صناعة البترول في مصر.. الفرص والتحديات والانعكاسات على الاقتصاد المصري"، والمتحدث: الوزير المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، والمعقبين: الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق والدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتور حسن علي أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الإدارة بجامعة النيل.

 

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الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق 

وخلال كلمته قال المهندس أسامة كمال:" إن صناعة البترول والغاز تعد الأقدم في منطقة الشرق الأوسط حيث بدأت منذ عام 1886، وتم إنشاء معامل تكرير عام 1911، كما تم إنشاء أول مصنع للبتروكيماويات في منطقة عتاقة لإنتاج الأسمدة. مصر هي الدولة الوحيدة التي تمتلك محطتين لتنقية وإسالة الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تسهيلات استقبال وتصدير في منطقة العين السخنة خاصة بشركة سوميد والتي تعد النموذج العربي الوحيد الناجح حتى الآن".

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وتابع وزير البترول الأسبق أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في قطاع البترول والغاز، بالإضافة إلى العمالة المدربة وماهرة وكافة أنواع المعادن والبترول والغاز والموارد الطبيعية 

وأشار كمال إلى أن تسعير البترول في مصر لا علاقة له بصندوق النقد الدولي وأن الدولة ما زالت تدعم الطاقة بنسبة كبيرة من الموازنة العامة وأضاف أنه يجب على وزارة الكهرباء التنويع في مصادر الطاقة وعدم الاعتماد بالنسبة الأكبر على البترول والغاز، كما أشار الى أهمية إزالة كافة معوقات أمام المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص مع منحه تسهيلات كبيرة لإقامة مشروعات كبرى في مجال الطاقة خاصة النظيفة. 

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وأكد أعضاء الصالون أهمية الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة وبصفة خاصة الشمسية والرياح نظرا لامكانيات مصر الكبيرة في هذا المجال وضرورة العمل على تحقيق استراتيجية مصر 2030 بالوصول إلى نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42 % بدلا من وضعها الحالي الذي لا يتجاوز الـ 7%.

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كما أكدوا ضرورة الاهتمام بصناعة البتروكيماويات حيث أصبحت عنصرا رئيسيا في معظم الصناعات مع ضرورة تخفيض نسبة الفاقد والهدر في الكهرباء الذي وصل إلى حوالى 40% الأمر الذي يشكل ضغطا على البترول والغاز وإهدار لموارد الدولة. 

وكان اللقاء قد بدأ بكلمة ترحيب من الدكتور حافظ الغندور نقيب التجاريين بالقاهرة مؤكدا أن صالون جمال الدين الثقافي أصبح أحد أهم مظاهر الحركة الثقافية في مصر مشيرا إلى أن الصالون يضم نخبة من الوزراء والمسؤولين والمثقفين وأساتذة الجامعات والخبراء في مجال العمل العام، ويناقش جميع الموضوعات الأدبية والاجتماعية والثقافية والوطنية وكذلك الإصدارات الجديدة في جميع المجالات.

ويعد الصالون منصة مهمة للحوار والتبادل الثقافي بين الأدباء والمفكرين والإعلاميين، ويسهم بشكل كبير في تعزيز الحوار الثقافي وتعميق المعرفة والوعي بالقضايا الاجتماعية والثقافية، كما يعد نموذجا على قوة مصر الناعمة بما يضمه من قامات وطنية شامخة. 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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