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جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية تنعى المونولوجست عادل الفار - أخبار كلمتك

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جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية تنعى المونولوجست عادل الفار - أخبار كلمتك

جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية تنعى المونولوجست عادل الفار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:13 صباحاً - عادل الفار، نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، الفنان والمونولوجست عادل الفار الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس بعد صراع طويل مع المرض.

 

وفاة عادل الفار

وقالت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية في نعيها: "خالص التعازي لعضو الجمعية الأستاذ/ شكري محجوب في وفاة شقيقه الفنان عادل الفار تقبله الله بأفضل قبول وأسكنه فسيح جناته".


ونقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازي مع الدعاء أن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

وأعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وفاة الفنان عادل الفار، بعد دخوله في وعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية.

وكتب الفنان مصطفى كامل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله الفنان الكبير والأخ العزيز الأستاذ عادل الفار”.

كما أوضح أنه سوف تشيع جنازة الفنان عادل الفار اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر بجوار مجمع سيتي ستارز.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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