إليسا في عيد الاستقلال: لبنان موجوع لكن ما بيضعف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 11:09 مساءً - هنأت الفنانة اللبنانية إليسا الشعب اللبناني بمناسبة عيد الاستقلال.

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة إكس: “هيدا الاستقلال مش مثل كل سنة، رغم كل الوجع، إيماننا بلبنان أكبر من أي أزمة، لبنان يمكن موجوع، بس ما بيضعف”.

وأضافت: رح نبقى نحلم بوطن حر وسالم، وطن بيجمعنا تحت رايته، يارب يحمي بلدنا ويزرع فيه الأمان والسلام، كل عيد استقلال ولبنان أقوى من أي تحدّي.

وفي وقت سابق، عبرت إليسا عن ألمها الشديد بسبب الأوضاع المأساوية التي يعيشها وطنها لبنان هذه الفترة على الأصعدة كافة.

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر موقع التدوينات القصيرة إكس: "ما راح أسامح بحياتي كل حدا بهدل لبنان وشعبه وأوصله لهون.. واللي مش عاجبه يعيرني سكوته".

إليسا تعلق حفلاتها لفترة بسبب الأوضاع في لبنان

وكانت إليسا علقت حفلاتها الغنائية لفترة بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدها لبنان، لكنها عادت واستأنفت نشاطها مؤخرًا.

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