مخرج فيلم "سلمى" يكشف أصعب اللحظات في العمل، وسلاف فواخرجي: أجسد شخصية عانت من الحرمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 03:08 صباحاً - كشف المخرج جود سعيد مخرج فيلم سلاف فواخرجي “سلمى”، المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

فيلم سلاف فواخرجي

وقال جود خلال ندوة الفيلم، إن أصعب فترة مرت عليه أثناء التصوير هي فترة المونتاج بسبب تذكره الراحل عبد اللطيف عبد الحميد، مشيرا إلى أنه اعتبره الغائب الحاضر خلال هده الفترة، مؤكدًا أن هذا هو أصعب وقت مر عليه.

بينما أكدت سلاف فواخرجي خلال الندوة أن الشخصية التي تلعبها خلال الفيلم “سلمى” بتحكي عن حلم بسيط بين وحياة طبيعية، مؤكدة أن الشخصية فتاة سورية عاشت فترة طويلة من الحرمان.

ونظم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، ندوة خاصة لصناع فيلم سلمى والتي تقوم ببطولته سلاف فواخرجي عقب انتهاء العرض.

فيلم سلاف فواخرجي

وقالت سلاف فواخرجي خلال الندوة: إنها ترى الفيلم للمرة الأولى مع الجمهور وكانت متخوفة إلى حد ما لكنها كانت تعمل بشغف وحب، مضيفة: "الفيلم اتصور بسهولة وسقف الرقابة أصبح عاليًا وكلنا ضد الفساد حتي المشاهد كانت سهلة".

وتابعت سلاف: "أنا ممثلة شغوفة وبحب أقدم بلدي في أحسن صورة وأشارك زملائي في بأعمال قوية، فقط أنا عاشقة للسينما ونحن نفضل نعمل سينما حتي ينتهي الخراب اللي عايشين فيه".



واحتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بالعرض الخاص لفيلمها الجديد “سلمى” المشارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 45.

وقالت سلاف فواخرجي في تصريح خاص لكلمتك ؛" إن فيلم سلمى تدور قصته عن زلزال يحدث في سوريا، يتسبب في انقلاب حياة "سلمي" ويتسبب في زلزال شخصي لها وتغيرات في شكل حياته.

وأضافت "سلاف" أن شخصية سلمى في الفيلم تشبه شخصيتها الحقيقية في بعض الأشياء، مشيرة إلى أن المرأة كائن عظيم.

وقالت سلاف: إنها تستعد لمسلسل جديد بعنوان ليالي روكسي تدور أحداثه في سوريا عام 1928.

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