هيدي كرم: "رغدة" في وتر حساس لا تشبهني في الحقيقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 03:08 صباحاً - أعربت الفنان هيدي كرم عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها حول شحصيتها في مسلسل وتر حساس، مشيرة إلى أنها لم تعتقد أن يكون للدور هذا الصدى الكبير مع الجمهور، مشيرة إلى أنها وافقت على العمل بعد قراءة دورها جيدًا.

شخصية هيدي كرم في وتر حساس

وقالت في تصريحات لكلمتك: إن شخصية “رغدة” التي أقدمها تعتبر من أهم الشخصيات في العمل لأنها تلعب على كل الخيوط، وتريد مصلحتها فقط من الجميع، ولا يهمها شيء.

وأكدت أنه لا يوجد تشابه بينها وبين شخصية “رغدة” في الحقيقة، فهي تبعد كل البعد عنها، ولا تحب تقديم شخصيات تشبهها في الغالب لأنها تشعر أنها بذلك لم تقدم شيئًا جديدًا للجمهور.



وتلعب هيدي في المسلسل شخصية صديقة صبا مبارك، وتعمل معها في مركز تجميل، ولكن مع مرور الأحداث تحدث بينهما مواقف كثيرة، تجعل الإثنين تدخلان في مشاكل، وتنقلب حياتهما.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

وتتعاون صبا مبارك من جديد في مسلسل وتر حساس مع المخرج وائل فرج ومع الفنان محمد علاء وكلاهما شارك معها في مسلسل بين السطور.

وينتمي مسلسل وتر حساس إلى عالم المسلسلات الطويلة حيث إنه مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك، كل من هيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي ولبنى ونس ولطيفة فهمي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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