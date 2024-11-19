مشاهير العرب - ‏«ألم لا يمحوه الزمن».. حسين الجسمي يرثي شقيقه ‏بكلمات مؤثرة «صورة»‏ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:39 مساءً - أعرب الفنان حسين الجسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات «إكس» عن حزنه لوفاة شقيقه جمال الجسمي، إثر تعرضه لوعكة صحية مزمنة.

ورثى حسين الجسمي، شقيقه عبر حسابه على «إكس»، قائلا: «وداع شقيقى جمال ألم لا يمحوه الزمن.. فراق الأخ الشقيق يشبه السهم الذى يخترق القلب ويترك جرحاً عميقاً لا يندمل بسهولة.. إنها خسارة تجرد الروح من جزء أساسى من وجودها».

وأضاف الجسمي: «من أقسى اللحظات هى لحظة وداع شقيقى جمال، الشخص الذى كان روح الحياة وأساسها.. حين أتذكرك يا جمال، تعترينى مشاعر مختلطة من الفرح والحزن.. كنا نضحك كثيراً، وكانت أيامنا مليئة بالمرح والسعادة.. لن أنسى تلك الأمسيات التى قضيناها بلعب الورق، ومزاحنا وضحكاتنا التي كانت تملأ الأجواء. ورحلات الصيد، يا لها من ذكريات جميلة».

وتابع: : كنا نصطاد السمك في رحلات الحداق، نستمتع بجمال الطبيعة وسكينة البحر، تلك الأوقات كانت تمنحنا سعادة لا مثيل لها، تبني بيننا روابط لا يمكن أن يفصلها الزمن أو المسافات.. كنا نسافر معاً، ونتبادل الأحاديث على الطريق، نتخطى الصعوبات معاً ونتقاسم النجاح».

وأردف: «كنت دائماً نعم السند ونعم الأخ، قوتك ومعنوياتك العالية كانت تدفعني دائماً للأمام.. ليس من السهل عليّ أن أكتب عنك بصيغة الماضي، جمال وجودك كان جزءاً لا يتجزأ مني، والذكريات الجميلة تمنحني بعض العزاء، لن أنسى ذكرياتنا ونحن صغار، وأنت تعلمني الملاكمة على جدار المنزل.. ولن أنسى أسرار الطفولة من لعب وإزعاج للجيران، كانت أياماً مليئة بالضحك والمغامرات، لا أزال أراك أمامي: ضحكتك الجميلة والدائمة التي كانت تضيء حياتنا».

وفاة شقيق حسين الجسمي

وكان الفنان حبيب غلوم، أعلن الخميس 14 نوفمبر، وفاة شقيق المطرب حسين الجسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الأخ والزميل جمال الجسمي في ذمة الله، شقيق كل من: الفنان الكبير حسين الجسمي، والإعلامي صالح الجسمي، والملحن فهد الجسمي، مضيفا الله يرحمه، ويغفر له، ويصبّر أهله ومحبيه، خالص التعازي للأسرة الكريمة، وللأسرة الفنية في الإمارات، إنا لله وإنا إليه راجعون».