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84 مليون دولار إيرادات فيلم Red One خلال 4 أيام - أخبار كلمتك

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84 مليون دولار إيرادات فيلم Red One خلال 4 أيام - أخبار كلمتك

84 مليون دولار إيرادات فيلم Red One خلال 4 أيام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:29 مساءً - ذا روك، ارتفعت إيرادات فيلم ذا روك الجديد Red One، لـ 84 مليون دولار، في شباك التذاكر العالمي، عن ميزانية بلغت 250 مليون دولار، وهو ما يعد بداية قوية للفيلم الذي طرح بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤.

ونشر الممثل الشهير، دواين جونسون، ملصقات دعائية جديدة لفيلمه الأكشن الكوميدي RED ONE، عبر صفحته الرسمية لموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وظهر في الملصقات الدعائية الجديدة كل من كريس إيفانز، وجي كي سيمونز.

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تفاصيل فيلم  RED ONE 

 RED ONE ، فيلم ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي، وهو من بطولة، النجم دواين جونسون، الملقب بذا روك،  وكريس إيفانز، وجي كي سيمونز.

وتدور أحداث فيلم RED ONE، بعد عملية اختطاف صادمة لسانتا كلوز، ويجب على قائد الأقزام الشراكة مع صائد مكافآت لإنقاذ عيد الميلاد، وطرح الفيلم  في صالات السينما بتاريخ 15 نوفمبر ٢٠٢٤.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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