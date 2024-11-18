إليزابيث أولسن تتحدث عن تجربة عملها مع ستديوهات مارفل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:06 مساءً - Scarlet Witch، تحدثت الممثلة "إليزابيث أولسن"، عن تجربة عملها مع ستديوهات مارفل، وأفلام السوبر هيروز.

وأوضحت أولسن، في تصريحات صحفية، أن تجربة العمل مع مارفل، غيرت مسيرتها الفنية كليا، واصفة مارڤل بأنها مصدر إلهامها الدائم لحرية مسيرتها المهنية قائلة: "لقد كانت مارڤل شيئًا ثابتًا لدرجة أنني تمكنت من العودة إليه، وخلق شعورًا بالأمان في حياتي، مما أعطاني الحرية لإختيار وظائف أخرى، لذلك لم أشعر وكأنني أقول.. سأفعل هذا من أجل المال أبدًا".

إليزابيث أولسن تدافع عن أفلام مارفل

كما دافعت "إليزابيث أولسن"، عن أفلام مارفل، بعد الهجوم الذي وصف أفلام مارفل بأنها تفسد صناعة السينما، موضحة، أن أفلام مارڤل تساعد في إبقاء دور العرض قادر على دفع الإيجار، مما يسمح بعرض المزيد من الأفلام الصغيرة على الشاشة الكبيرة، قائلة: "أعتقد أن البث المباشر هو أحيانًا الخيار الوحيد لمشاهدة الأفلام الصغيرة، ولكنني لا أهتم بصنع شيء ما مخصص للبث المباشر".

مارڤل تبحث عن مخرج وكاتب لـ فيلم Scarlet Witch

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية، أن استديوهات مارفل، تبحث عن كاتب لفيلمها الجديد Scarlet Witch، والذي ستلعب بطولته "إليزابيث أولسن".

وذكرت التقارير، أن استديوهات مارفل، ما زالت تبحث للفيلم عن القصة التي تليق به، حيث يرغب الأستديو بجعل الفيلم أحد أضخم إنتاجاتها على الإطلاق، ولذلك لابد أن يكون الفيلم ذو قصة ضخمة.

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