مشاهير العرب - في ذكرى ميلاده.. تعرف على سبب انفصال أحمد زكي عن هالة فؤاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:43 مساءً - استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده ودينا شرف عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا يسلط الضوء على المشوار الفني المشرف لـ إمبراطور السينما المصرية أحمد زكي، وذلك احتفاءا بذكرى ميلاده.

وأشار التقرير، إلى أن أحمد زكي واحد من أعظم نجوم الفن في تاريخ السينما المصرية، تربع على عرش قلوب جماهيره بفضل موهبته الفريدة وكاريزمته التي أسرت الملايين، واستطاع أن يترك بصمة لا تنسى في كل دور قدمه ما جعله أحد رموز الفن المصري والعربي.

أما عن نشأته ذكر التقرير، أن زكي من مواليد مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتلقى تعليمه في المدرسة الصناعية قبل أن يشق طريقه نحو عالم الفن بالتحاقه بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج عام 1973.

واستكمل: «بعد تخرجه بدأ مشواره في المسرح، وقدم العديد من المسرحيات الشهيرة التي أصبحت علامة في تاريخ المسرح المصري مثل مدرسة المشاغبين وهالو شلبي والعيال كبرت واللص الشريف».

حياة الزوجية لـ أحمد زكي

تزوج الفنان أحمد زكي من الفنانة الراحلة هالة فؤاد، بعدما تعرف عليها خلال تصوير مسلسل «الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين»، ولكن لم يدم الزواج بينهما لفترة طويلة، حيث طلقها بعد أن أنجبت له ابنهما الوحيد هيثم أحمد زكي، وذلك بسبب غيرة الزوج التي تسببت في مشاكل كثيرة، فطلب «زكي» منها أن تعتزل الفن، إلا أنها رفضت.

أبرز ألقاب أحمد زكي

أطلق جمهور النجم أحمد زكي عليه العديد من الألقاب، ومنها «رئيس جمهورية الفنانين، الإمبراطور، العبقري، فتى الشاشة الأسمر، النمر الأسود».

أبرز أعمال الفنان أحمد زكي

تنوعن أعمال الفنان أحمد زكي ما بين السينما والدراما والمسرح، حيث شارك في العديد من الأعمال السينمائية الناجحة أبرزها: «شلة المشاغبين، أبناء الصمت، شفيقة ومتولي، وراء الشمس، اسكندرية ليه، الباطنية، أنا لا أكذب ولكني أتجمل، المدمن، سعد اليتيم، البريء، شادر السمك، البيه البواب، أحلام هند وكاميليا، زوجة رجل مهم، ولاد الإيه، الإمبراطور، كابوريا، البيضة والحجر، امرأة واحدة لا تكفي، الراعي والنساء، الهروب، ضد الحكومة، الباشا، مستر كاراتيه، ناصر 56، أبو الدهب، استاكوزا، اضحك الصورة تطلع حلوة، البطل، أرض الخوف، أيام السادات، معالي الوزير، حليم».

الأعمال الدرامية والمسرحية للفنان أحمد زكي:

وكان من أبرز أعماله الدرامية: اللسان المر، الغضب، بستان الشوك، الأيام، أيام من الماضي، طيور بلا أجنحة، إلا دمعة الحزن، من اجل ولدي، طرفة بن العبد، حكايات هو وهي».

كما برع الفنان الفنان أحمد زكي على خشبة المسرح وقدم العديد من الأعمال المسرحية الناجحة أبرزها: «حمادة ومها، هاللو شلبي، القاهرة في ألف عام، اللص الشريف، مدرسة المشاغبين، أولادنا في لندن، العيال كبرت».