مشاهير العرب - رانيا منصور: أرفض فكرة الزواج الثاني ولا أشارك في ماراثون رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 12:42 مساءً - كشفت الفنانة رانيا منصور، عن رأيها في فكرة الزواج الثاني، كما تحدثت عن حقيقة مشاركتها في ماراثون مسلسلات رمضان 2025.

تصريحات رانيا منصور عن الزواج الثاني وحقيقة مشاركتها في رمضان 2025

وقالت رانيا منصور، عن رأيها في فكرة الزواج الثاني، إنها ترفض هذه الفكرة من الناحية الشخصية، رغم تجسيدها لشخصية توافق على زواج زوجها من أخرى في أحد أعمالها، كما تحدثت عن عدم اهتمامها بالانتقادات السلبية وأكدت أنها تركز على عملها وتطوير نفسها.

ونفت رانيا منصور، الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الماضية حول مشاركتها في السباق الرمضاني لعام 2025، وأكدت منصور أنها لم تتعاقد على أي عمل درامي حتى الآن للمشاركة في الماراثون الرمضاني المقبل، وأنها ما زالت تدرس العديد من العروض المقدمة لها، وتحرص على اختيار عمل يضيف لمسيرتها الفنية ويحقق تطلعات جمهورها.

آخر أعمال رانيا منصور

جدير بالذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، هو مشاركتها في مسلسل «الوصفة السحرية» بطولة شيري عادل، والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية بموسم مسلسلات الأوف سيزون.

وشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الفن، أبرزهم شيري عادل، وهيدي كرم، ورانيا منصور، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، وبسمة داود، وهالة فاخر، ولقاء سويدان، وكارولين عزمي، ومحمد أبو داود، وسلوى عثمان، وسلوى محمد على، وعماد رشاد.