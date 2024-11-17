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مصر تتصدر قائمة الدول الأعلى مشاركة بجائزة الدوحة للكتاب العربي - أخبار كلمتك

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مصر تتصدر قائمة الدول الأعلى مشاركة بجائزة الدوحة للكتاب العربي - أخبار كلمتك

مصر تتصدر قائمة الدول الأعلى مشاركة بجائزة الدوحة للكتاب العربي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:47 صباحاً - تصدَّرت مصر قائمة الدول الأعلى مشاركة في جائزة الدوحة للكتاب العربي، التي كانت قد انطلقت دورتها التأسيسية في العاصمة القطرية في شهر مارس من العام الجاري 2024.

وبحسب بيان، فقد أعلنت الجائزة أن 1261 مترشحًا سجلوا في دورتها الأولي، ينتمون إلى 35 دولة، وتقدمت مصر قائمة الدول الأعلى مشاركة تلتها الجزائر، والمغرب، والأردن، والسعودية، وتونس، وقطر، والعراق، وتركيا، والكويت.وتوزعت المشاركات بين فئتي الجائزة (الكتاب المفرد/ الإنجاز).

ووفقًا للبيان، فإن لجان تحكيم جائزة الدوحة للكتاب العربي، تواصل أعمالها وفق ما قُرر لها، وكانت المشاركات التي تلقتها الجائزة في مجالاتها الخمسة قد أخضعت لفرز أولي للتأكد من موافقتها للشروط والأحكام، انتقلت بعده للتحكيم في مرحلته الأولى. وتجري الآن المرحلة الثانية منه، على أن يتم الفراغ منها في منتصف ديسمبر المقبل.

جائزة الدوحة للكتاب العربي

يُذكر أن جائزة الدوحة للكتاب العربي، هي جائزة سنوية مقرها الدوحة، مدارها الكتاب المؤلف بالعربية، لتكريم الباحثين ودور النشر والمؤسسات المساهمة في صناعة الكتاب العربي.

وقد استضافت الدوحة حفل الدورة التأسيسية للجائزة، والذي شهد تكريم كوكبة من المفكرين والكتاب العرب، ونال كل واحد من المكرمين مئة ألف دولار، وهم وفقًا للترتيب الأبجدي: أيمن فؤاد سيد من مصر، وجيرار جهامي من لبنان، وسعد البازعي من السعودية، وطه عبد الرحمن من المغرب، وغانم قدوري الحمد من العراق، وفيحاء عبد الهادي من فلسطين، وقطب مصطفى سانو من غينيا، ومحمد محمد أبو موسى من مصر، ومصطفى عقيل الخطيب من قطر، وناصر الدين سعيدوني من الجزائر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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