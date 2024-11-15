بعثة منتخب مصر تغادر كاب فيردي للعودة إلى القاهرة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر كاب فيردي للعودة إلى القاهرة - أخبار كلمتك

أرهقنا وأسلحتنا نفدت، طيارون أمريكيون يكشفون ما حدث ليلة هجوم إيران على إسرائيل - أخبار كلمتك

أرهقنا وأسلحتنا نفدت، طيارون أمريكيون يكشفون ما حدث ليلة هجوم إيران على إسرائيل - أخبار كلمتك

اتجاه حركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب في البورصة المصرية - أخبار كلمتك

اتجاه حركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب في البورصة المصرية - أخبار كلمتك

على خطى ميسي، ثورة غضب من رونالدو في وجه حكم مباراة البرتغال وبولندا (فيديو) - أخبار كلمتك

على خطى ميسي، ثورة غضب من رونالدو في وجه حكم مباراة البرتغال وبولندا (فيديو) - أخبار كلمتك

3 أسباب من الكهرباء لرعشة التيار الكهربائي بالمنازل - أخبار كلمتك

3 أسباب من الكهرباء لرعشة التيار الكهربائي بالمنازل - أخبار كلمتك

"المعماري ومتغيرات سوق العمل" ندوة للتنمية الثقافية، اليوم - أخبار كلمتك

"المعماري ومتغيرات سوق العمل" ندوة للتنمية الثقافية، اليوم - أخبار كلمتك

غدًا، بدء التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية، تعرف على خطوات التقديم - أخبار كلمتك

غدًا، بدء التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية، تعرف على خطوات التقديم - أخبار كلمتك

بعمر الـ 39، كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة هدافي دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

بعمر الـ 39، كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة هدافي دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

مطالبات بالتحقيق مع إيلون ماسك بسبب اتصال مع بوتين - أخبار كلمتك

مطالبات بالتحقيق مع إيلون ماسك بسبب اتصال مع بوتين - أخبار كلمتك

شروط الاشتراك في مزاد سيارات الجمارك - أخبار كلمتك

شروط الاشتراك في مزاد سيارات الجمارك - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

حسين فهمي يكشف 3 تحديات واجهها خلال الدورة 45 من مهرجان القاهرة (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حسين فهمي يكشف 3 تحديات واجهها خلال الدورة 45 من مهرجان القاهرة (فيديو) - أخبار كلمتك

حسين فهمي يكشف 3 تحديات واجهها خلال الدورة 45 من مهرجان القاهرة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:33 مساءً - قال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ 45، “واجهنا خلال هذه الدورة عدة تحديات بسبب تأجيلها نظرا لأحداث فلسطين الصعبة”.

وأضاف حسين فهمي خلال لقائه مع “ڤيتو”، أن الدورة 45 تم تأجيلها بسبب أحداث غزة الصعبة وطبعا أحداث غزة أثرت علينا.

وتابع حسين فهمي، أن "تكريمات الدورة 45 من مهرجان القاهرة كما هي، ولكن لجان التحكيم تغيرت بسبب التأجيل، البعض ظروفه لم تسمح بالإضافة إلى أن هذه الدورة شهدت إدراج أفلام جديدة بعد خروج أفلام أخرى بسبب الأحداث.

وافتتح  يوم الأربعاء الماضي، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات الدورة 45 بحضور عدد من نجوم ونجمات الفن بدار الأوبرا المصرية، وكان من أبرز الحضور: خالد النبوي ومحمود حميدة، وليلى علوي، والمخرج خالد يوسف ولقاء الخميسي، ورانيا يوسف، والإعلامية هالة سرحان، وعمرو الليثي، ونجلاء بدر، وداليا البحيري، وغيرهم.

فيما غاب عن الافتتاح نجوم آخرون لذهابهم إلى عرض أزياء إيلي صعب في المملكة العربية السعودية، مثل: يسرا، وأحمد حلمي، وعمرو دياب، وغيرهم.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

فرقة ستراي كيدز الكورية تعلن موعد طرح ألبومها الجديد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق