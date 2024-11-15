حسين فهمي يكشف 3 تحديات واجهها خلال الدورة 45 من مهرجان القاهرة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:33 مساءً - قال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ 45، “واجهنا خلال هذه الدورة عدة تحديات بسبب تأجيلها نظرا لأحداث فلسطين الصعبة”.

وأضاف حسين فهمي خلال لقائه مع “ڤيتو”، أن الدورة 45 تم تأجيلها بسبب أحداث غزة الصعبة وطبعا أحداث غزة أثرت علينا.

وتابع حسين فهمي، أن "تكريمات الدورة 45 من مهرجان القاهرة كما هي، ولكن لجان التحكيم تغيرت بسبب التأجيل، البعض ظروفه لم تسمح بالإضافة إلى أن هذه الدورة شهدت إدراج أفلام جديدة بعد خروج أفلام أخرى بسبب الأحداث.

وافتتح يوم الأربعاء الماضي، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات الدورة 45 بحضور عدد من نجوم ونجمات الفن بدار الأوبرا المصرية، وكان من أبرز الحضور: خالد النبوي ومحمود حميدة، وليلى علوي، والمخرج خالد يوسف ولقاء الخميسي، ورانيا يوسف، والإعلامية هالة سرحان، وعمرو الليثي، ونجلاء بدر، وداليا البحيري، وغيرهم.

فيما غاب عن الافتتاح نجوم آخرون لذهابهم إلى عرض أزياء إيلي صعب في المملكة العربية السعودية، مثل: يسرا، وأحمد حلمي، وعمرو دياب، وغيرهم.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس

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