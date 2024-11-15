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مشاهير العرب - وفاة والة المخرج معتز حسام - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - وفاة والة المخرج معتز حسام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاة والة المخرج معتز حسام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 03:06 مساءً - رحلت عن عالمنا، اليوم الجمعة، والدة المخرج معتز حسام، دون الكشف عن تفاصيل الوفاة.

وأعلن معتز حسام، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن وفاة والدته، قائلا: «انتقلت إلى رحمة الله أمي الحبيبة.. الله يرحمك ياحبيبتي ويحسن إليكي ويغفرلك.. يارب صبرنا».

معتز حسام

آخر أعمال أعمال معتز حسام

ومن ناحية آخرى، يعيش معتز حسام حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يستعد لتصوير مسلسل الحلانجي من بطولة الفنان محمد رجب ضمن أعمال موسم رمضان 2025.

مسلسل الحلانجي

ومن المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل الحلانجي، في منصف نوفمبر المقبل، ويجسد محمد رجب خلال أحداث العمل شخصية نصاب، والمسلسل مكون من 30 حلقة، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.

وفي وقت سابق، أعلن محمد رجب، عن تعاقده على مسلسل جديد بعنوان «الحلانجي» والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وشارك محمد رجب، صورة تجمعه بـ صناع العمل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وكتب عليه: «بسم الله توكلنا على الله، مسلسل الحلانجي رمضان 2025، انتاج ممدوح شاهين، تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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