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مشاهير العرب - تعرف على إيرادات فيلم «الهوى سلطان» في آخر ليلة عرض - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تعرف على إيرادات فيلم «الهوى سلطان» في آخر ليلة عرض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تعرف على إيرادات فيلم «الهوى سلطان» في آخر ليلة عرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 12:33 مساءً - يواصل فيلم «الهوى سلطان» بطولة النجمة منة شلبي، وأحمد داود، تحقيق إيرادات مرتفعة بدور العرض السينمائية.

إيرادات فيلم الهوى سلطان

وبلغت إيرادات فيلم الهوى سلطان، أمس حوالي 3 ملايين و69 ألف جنيه، ليصيح إجمالي ما حققه منذ بداية عرضه 18 مليون جنيه، ويحافظ بذلك الرقم على تصدر قائمة الأفلام المعروضة بالسينمات.

فيلم الهوى سلطان

أغنية فيلم الهوى سلطان

وتأتي الأغنية الدعائية لفيلم «الهوى سلطان» من غناء بهاء سلطان، والتي جاءت بعنوان «أنا من غيرك»، وحققت صدى جماهيريا كبيرا منذ طرحها منذ على موقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الأيام الماضية.

فيلم الهوى سلطان

أبطال فيلم الهوى سلطان

ويضم فيلم الهوى سلطان، في بطولته نخبة من نجوم الفن بجانب منة شلبي، أبرزهم: أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

أحداث فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم الهوى سلطان، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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