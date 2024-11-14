مشاهير العرب - تعرف على إيرادات فيلم «الهوى سلطان» في آخر ليلة عرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 12:33 مساءً - يواصل فيلم «الهوى سلطان» بطولة النجمة منة شلبي، وأحمد داود، تحقيق إيرادات مرتفعة بدور العرض السينمائية.

إيرادات فيلم الهوى سلطان

وبلغت إيرادات فيلم الهوى سلطان، أمس حوالي 3 ملايين و69 ألف جنيه، ليصيح إجمالي ما حققه منذ بداية عرضه 18 مليون جنيه، ويحافظ بذلك الرقم على تصدر قائمة الأفلام المعروضة بالسينمات.

أغنية فيلم الهوى سلطان

وتأتي الأغنية الدعائية لفيلم «الهوى سلطان» من غناء بهاء سلطان، والتي جاءت بعنوان «أنا من غيرك»، وحققت صدى جماهيريا كبيرا منذ طرحها منذ على موقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الأيام الماضية.

أبطال فيلم الهوى سلطان

ويضم فيلم الهوى سلطان، في بطولته نخبة من نجوم الفن بجانب منة شلبي، أبرزهم: أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

أحداث فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم الهوى سلطان، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.