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مهرجان القاهرة، تفاصيل فيلم "الإجازات في فلسطين" المشارك بمسابقة آفاق السينما العربية - أخبار كلمتك

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مهرجان القاهرة، تفاصيل فيلم "الإجازات في فلسطين" المشارك بمسابقة آفاق السينما العربية - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة، تفاصيل فيلم "الإجازات في فلسطين" المشارك بمسابقة آفاق السينما العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 12:12 مساءً - يعرض اليوم فيلم "الإجازات في فلسطين"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 

قصة الإجازات فى فلسطين

فيلم "الإجازات في فلسطين" وثائقي تدور أحداثه حول شادي، الناشط الذي يبلغ من العمر ٣٠ عامًا، الذي يعود إلى فلسطين بعد أن أصبح مواطنًا فرنسيًّا، بحثًا عن الأمل ولكن كل شيء من حوله يختنق، وتتجدد رغبة الهروب.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 60 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج مكسيم ليندون.

 ومن المقرر أن تستمر فعاليات  فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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