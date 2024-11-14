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مشاهير العرب - «فلسطين تتصدر المشهد».. مشاهدة أبرز إطلالات مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «فلسطين تتصدر المشهد».. مشاهدة أبرز إطلالات مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فلسطين تتصدر المشهد».. مشاهدة أبرز إطلالات مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:36 صباحاً - سيطرت القضية الفلسطينية، مشهد افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 45، حيث أطل العديد من الفنانين بالكوفية وأعلام فلسطين، كما بدأ حفل الافتتاح على أنغام «أنا دمي فلسطيني».

وظهر الفنانين والفنانات وهم يضعون «دبوس» علم فلسطين في أزيائهم، إيمانًا منهم بالقضية، ودعمًا لها بكل اللغات والمواقف التي تسمح بالأمر، مثل هبة مجدي التي وضعت دبوسًا حجمه كبيرًا وواضحًا في فستانها الأسود الأنق دعمًا لأبناء غزة.

هبة مجدي في مهرجان القاهرة السينمائي

وظهر الفنان طه دسوقي وهو يضع «شال» فلسطين حول رقبته، وبدت بدلته السوداء أنيقة أيضًا، وكذلك الفنان أحمد جمال سعيد وضع الدبوس في بدلته بشكل مميز، أما الفنان صبري فواز قرر الاختلاف عن القاعدة ومسك الدبوس في يده كأنه يريد إظهاره وتسليط الضوء عليه، والفنانة بشرى أيضًا وضعته في فستانها الأخضر بشكل أنيق.

صبري فواز في مهرجان القاهرة السينمائي

كما حرص النجم حسين فهمي، وزوجته، على الظهور وهم يضعون «دبوس» علم فلسطين، وقال في كلمته خلال حفل الافتتاح «اسمحولي أشكر السينما الفلسطينية، وكل الذين رأيناهم اليوم من غزة الشقيقة، كلهم من غزة، شكرًا على مجهودهم جدًا».

وتابع: «إحنا النهاردة بنحتفل بالدورة الـ45 لمهرجان القاهرة، والدورة دي مؤجلة من العام الماضي، إذ أجلناها تضامنًا مع غزة وفلسطين المُحتلة، على مدار سنين طويلة، كانت ومازالت الفضية الفلسطينية هي قضية مصر، وكل إنسان بيحب مصر، ومن مكاني كمهرجان القاهرة أعلن تضامني مع غزة وفلسطين المُحتلة، ولا يمكن أن ننسى أشقائنا في لبنان، وحاليًا هناك ارتباط صعب، إذ نعبر عن تضامننا مع لبنان وفلسطين وكل الدول العربية».

وتنشر كلمتك في السطور التالية لقطات فيديو حول أبرز إطلالات مهرجان القاهرة السينمائي، وجاءت كما يلي:

مهرجان القاهرة السينمائي

وتضم هذه الدورة 190 فيلمًا من 72 دولة، بالإضافة إلى حلقتين تلفزيونيتين، وتشمل فعاليات المهرجان 16 عرضًا للسجادة الحمراء، 37 عرضًا عالميًا أول، 8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا مخصصًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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