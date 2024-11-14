رسميا، لافيينا يعلن قبول اعتذار المدير الفني والمدرب العام - أخبار كلمتك

رسميا، لافيينا يعلن قبول اعتذار المدير الفني والمدرب العام - أخبار كلمتك

نفاد تذاكر حفل تامر حسني في الكويت خلال ساعة من طرحها - أخبار كلمتك

نفاد تذاكر حفل تامر حسني في الكويت خلال ساعة من طرحها - أخبار كلمتك

تصفيات كأس الأمم الأفريقية، تعادل السنغال وبوركينا فاسو سلبيًا بالشوط الأول - أخبار كلمتك

تصفيات كأس الأمم الأفريقية، تعادل السنغال وبوركينا فاسو سلبيًا بالشوط الأول - أخبار كلمتك

أنيس يكشف عن عودة المعبقي إلى عدن مع مليار دولار منحة سعودية - أخبار كلمتك

أنيس يكشف عن عودة المعبقي إلى عدن مع مليار دولار منحة سعودية - أخبار كلمتك

الكشف عن اول تصريح لطارق صالح عقب تعرضه للحادث - أخبار كلمتك

الكشف عن اول تصريح لطارق صالح عقب تعرضه للحادث - أخبار كلمتك

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل من جديد وتتنبأ بمستقبل زعيم الحوثيين - أخبار كلمتك

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل من جديد وتتنبأ بمستقبل زعيم الحوثيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:31 - عيار 21 وصل كام؟.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الخميس في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:31 - عيار 21 وصل كام؟.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الخميس في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

«المال العام وحرمة التعدي عليه».. نص خطبة الجمعة غدا 15 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

«المال العام وحرمة التعدي عليه».. نص خطبة الجمعة غدا 15 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

حركة الجهاد الإسلامي تعلن استشهاد عدد من عناصرها في قصف إسرائيلي على دمشق - أخبار كلمتك

حركة الجهاد الإسلامي تعلن استشهاد عدد من عناصرها في قصف إسرائيلي على دمشق - أخبار كلمتك

8 شهداء و27 مصابا إثر غارة إسرائيلية على بعلبك - أخبار كلمتك

8 شهداء و27 مصابا إثر غارة إسرائيلية على بعلبك - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مهرجان القاهرة السينمائي، عرض 6 أفلام ضمن برنامج الكيبيك اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مهرجان القاهرة السينمائي، عرض 6 أفلام ضمن برنامج الكيبيك اليوم - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي، عرض 6 أفلام ضمن برنامج الكيبيك اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:27 صباحاً -  يعرض اليوم، 6 أفلام ضمن برنامج أفلام الكيبيك المختارة داخل قسم البرامج الخاصة، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بسينما الزمالك 1.

الفيلم الأول الروائي "سيمو" للمخرج عزيز زورومبا ومدته 23 دقيقة، وتدور أحداثه حول تؤثر مشاحنة بين الأخوين سمو وإيهاب على مستقبل العائلة.

الفيلم الثاني الروائي "عملية كركاجو" للمخرج نيكولاس كرييف ومدته ١٨ دقيقة، وتدور أحداثه حول ازدياد شكوك نيكولا حول والده بعد أن زعزعت الشرطة هدوء العائلة.

الفيلم الثالث الروائي "ياني" للمخرج رشيد علاوة ومدته ٢٠ دقيقة وتدور أحداثه في أعقاب تغييرات في البلدة، يُضطر ياني لارتكاب فعل كريه تحت ضغط متنمر.

الفيلم الرابع الروائي "التزلج" للمخرجة حليمة أورديري ومدته ١٣ دقيقة ويتحدث عن مينا التي تتجه بعد انفصال والديها إلى درسها الأول في التزلج الفني برفقة والدها، ولكن اليوم يصبح غير عادي.

الفيلم الخامس الروائي "أسكا" للمخرجة كلارا ميلو ومدته ١٤ دقيقة،  وتدور قصته حول إشراف أسكا على رحلة تتسابق فيها الزمن لحماية الطبيعة.

الفيلم السادس الروائي "اخوان" للمخرجة مريم جعبر وهو إنتاج مشترك بين كندا وتونس وقطر والسويد، ومدته ٢٥ دقيقة، وتدور قصته حول تصاعد التوترات بين الأب وابنه على مدى ثلاثة أيام حتى تصل إلى نقطة الانهيار.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

 

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

محمد فراج يكشف لـ"كلمتك" تفاصيل مسلسل "منتهي الصلاحية" في رمضان 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق