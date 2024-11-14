ليدي جاجا تنضم لطاقم الموسم الثاني من مسلسل Wednesday - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:06 صباحاً - مسلسل Wednesday، انضمت رسميا النجمة ليدي جاجا، لطاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Wednesday.

كما أعلنت شبكة نتلفليكس، رسميًا، عن تعاقدها مع المخرج 'تيم بيرتون'، لإخراج أربع حلقات من الموسم الثاني من مسلسلها الشهير، Wednesday.

وأوضحت منصة نتفليكس، أنها لم تحدد موعدا لطرح الموسم الثاني لمسلسل Wednesday، مؤكدة علي عرضه خلال عام 2025.

موسم ثاني لمسلسل Wednesday

وأعلنت شبكة نتفليكس رسميا عن تجديد، مسلسل Wednesday، لموسم ثان بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من المسلسل بمجرد طرحه على المنصة.

وبدأ بالفعل تجهيز غرفة كتاب الموسم الثاني من مسلسل WEDNESDAY، والتي بدورها سيناقش خلالها عددا من الأفكار ليتم في النهاية الاستقرار على الفكرة التي سيدور حولها الموسم الثاني.

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