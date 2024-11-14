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ليدي جاجا تنضم لطاقم الموسم الثاني من مسلسل Wednesday - أخبار كلمتك

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ليدي جاجا تنضم لطاقم الموسم الثاني من مسلسل Wednesday - أخبار كلمتك

ليدي جاجا تنضم لطاقم الموسم الثاني من مسلسل Wednesday - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:06 صباحاً - مسلسل Wednesday، انضمت رسميا النجمة ليدي جاجا، لطاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Wednesday.

كما أعلنت شبكة نتلفليكس، رسميًا، عن تعاقدها مع المخرج 'تيم بيرتون'، لإخراج أربع حلقات من الموسم الثاني من مسلسلها الشهير، Wednesday.

وأوضحت منصة نتفليكس، أنها لم تحدد موعدا لطرح الموسم الثاني لمسلسل Wednesday، مؤكدة علي عرضه خلال عام 2025.

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موسم ثاني لمسلسل Wednesday

وأعلنت شبكة نتفليكس رسميا عن تجديد، مسلسل Wednesday، لموسم ثان بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من المسلسل بمجرد طرحه على المنصة. 

وبدأ بالفعل تجهيز غرفة كتاب الموسم الثاني من مسلسل WEDNESDAY، والتي بدورها سيناقش خلالها عددا من الأفكار ليتم في النهاية الاستقرار على الفكرة التي سيدور حولها الموسم الثاني. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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