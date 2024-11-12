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مشاهير العرب - بإطلالة ملفتة.. آيتن عامر تتصدر التريند والجمهور يعلق - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بإطلالة ملفتة.. آيتن عامر تتصدر التريند والجمهور يعلق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بإطلالة ملفتة.. آيتن عامر تتصدر التريند والجمهور يعلق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 09:50 صباحاً - آيتن عامر.. تصدرت الفنانة آيتن عامر، محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها المتألقة أثناء خضوعها لجلسة تصوير جديدة.

آخر ظهور لـ آيتن عامر

نشرت الفنانة آيتن عامر، صور جديدة خضعت لتصوير لها مؤخرًا، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ونالت إعجاب الكثير من المتابعين.

آيتن عامر

وظهرت آيتن عامر، في الصور مرتدية فستان قصير بكتف واحد باللون «البيبي بلو»، واختارت أن تترك شعرها منسدلًا بنعومة على كتفها، مما أكمل الإطلالة بأسلوب طبيعي وجذاب.

آيتن عامر

ونسقت أيتن مع الفستان حقيبة من ماركة «Hermès Kelly Coral» باللون البرتقالي، والتي تأتي بسعر يُقدّر بحوالي 3600 يورو، أي ما يعادل تقريبًا 193 ألف جنيه مصري، مما أضاف لمسة من الفخامة والرقي إلى إطلالتها.

آيتن عامر

آخر أعمال آيتن عامر

يذكر أن آخر أعمال للفنانة آيتن عامر، فيلم «عنب» الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية.

فيلم «عنب» من بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، مع عدد من ضيوف الشرف منهم، محمد رضوان، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، وإنتاج رشا الظنحاني، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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