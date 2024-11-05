فريق كايروكي يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد وهذا موعد طرحه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:20 صباحاً - يواصل فريق كايروكي العمل على وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد والذي يضم عددًا من الأغاني المختلفة وذلك بعد آخر ألبوماتهم روما والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

ألبوم كايروكي الجديد

ومن المفترض أن يطرح فريق كايروكي في شهر يناير المقبل، بعد تسجيل جميع أغاني الألبوم.

وفرقة كايروكي من أبرز الفرق الموسيقية في مصر والوطن العربي، وتتميز بموسيقاها المتميزة التي تمزج بين الروك والكلمات المؤثرة، وتعرف الفرقة بأدائها الحماسي وتفاعلها القوي مع الجمهور، مما يجعل حفلاتها دائمًا تجربة فريدة ومليئة بالطاقة.

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