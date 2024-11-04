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برومو مسلسل "رقم سري" قبل عرضه على dmc - أخبار كلمتك

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برومو مسلسل "رقم سري" قبل عرضه على dmc - أخبار كلمتك

برومو مسلسل "رقم سري" قبل عرضه على dmc - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 09:04 مساءً - الإثنين 04/نوفمبر/2024 - 09:00 م 11/4/2024 9:00:30 PM

بوستر المسلسل؛ كلمتك
بوستر المسلسل؛ كلمتك

طرحت قناة "dmc"، البرومو الرسمي لمسلسل "رقم سري"، الذي يعرض قريبًا وحصريًا على شاشتها، وهو من بطولة مجموعة من النجوم منهم ياسمين رئيس، ويدور حول جريمة قتل مروعة والكل متهم فيها بلا استثناء.

أبطال العمل

المسلسل بطولة كل من صدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة إحدى أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

 

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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