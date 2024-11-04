شاهد لقطات من كواليس مسلسل رقم سري (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 09:00 مساءً - طرحت منصة واتش ات لقطات من كواليس مسلسل رقم سري المقرر عرضه قريبا.

وتكشف الصور عن الأبطال أثناء تصويرهم مشاهد مختلفة من العمل المنتظر، ونشرت المنصة الصور عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام مرفقة بتعليق “لقطات حصرية من كواليس مسلسل رقم سري.. قريبا على واتش ات”.

ومسلسل رقم سري هو امتداد لمسلسل صوت وصورة الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه عام ٢٠٢٣، فرقم سري يسير في المسار ذاته الذي كان عليه الجزء الأول ولكن باختلاف القصة ومع وجود نجوم جدد انضموا إلى بعض الفنانين من الموسم الأول.

أبطال مسلسل رقم سري

يشارك في بطولة مسلسل رقم سري إلى جانب ياسمين رئيس كل من صدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

و"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينيات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق، وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها، مع الكشف عن مخطط لسرقة أحد أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

ومن المقرر عرض مسلسل رقم سري على قناة DMC بالإضافة إلى منصة واتش ات، وهو مسلسل مكون من 30 حلقة.

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