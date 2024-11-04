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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

روتانا تعلن عن ألبوم محمد عبده الجديد (فيديو) - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 06:08 مساءً - أعلنت شركة روتانا عن ألبوم الفنان محمد عبده الجديد، الذي يعود به للساحة الغنائية مرة أخرى بعد رحلة مرضه الأخيرة.

ويطرح محمد عبده ألبومه الجديد يوم 11 نوفمبر الجاري من ألحان الموسيقار طلال، وطرحت الشركة برومو قصيرا للألبوم عبر حسابها على منصة X.

وفي وقت سابق نشر حساب شركة روتانا عبر منصة X مقطع فيديو لفنان العرب محمد عبده طمأنت  خلاله الجمهور على حالته الصحية.

وظهر محمد عبده في الفيديو برفقة أسرته وأحفاده من العاصمة الفرنسية باريس، بعد نهاية عطلته الصيفية، وأطل في حالة صحية جيدة بعد محنة المرض الأخيرة.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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