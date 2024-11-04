روتانا تعلن عن ألبوم محمد عبده الجديد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 06:08 مساءً - أعلنت شركة روتانا عن ألبوم الفنان محمد عبده الجديد، الذي يعود به للساحة الغنائية مرة أخرى بعد رحلة مرضه الأخيرة.

ويطرح محمد عبده ألبومه الجديد يوم 11 نوفمبر الجاري من ألحان الموسيقار طلال، وطرحت الشركة برومو قصيرا للألبوم عبر حسابها على منصة X.

وفي وقت سابق نشر حساب شركة روتانا عبر منصة X مقطع فيديو لفنان العرب محمد عبده طمأنت خلاله الجمهور على حالته الصحية.

وظهر محمد عبده في الفيديو برفقة أسرته وأحفاده من العاصمة الفرنسية باريس، بعد نهاية عطلته الصيفية، وأطل في حالة صحية جيدة بعد محنة المرض الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.