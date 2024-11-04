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وزير الثقافة يتفقد الأكاديمية المصرية للفنون بروما - أخبار كلمتك

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وزير الثقافة يتفقد الأكاديمية المصرية للفنون بروما - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يتفقد الأكاديمية المصرية للفنون بروما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 06:08 مساءً - قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بزيارة تفقدية لمقر الأكاديمية في روما، وذلك لمتابعة سير العمل، والاطلاع على الأنشطة والفعاليات المزمع إقامتها ضمن فعاليات الموسم الثقافي والفني للأكاديمية، والذي انطلق منتصف أكتوبر الماضي، تحت رئاسة الدكتورة رانيا يحيى.

 

وخلال زيارته، قام الوزير بجولة تفقدية لأقسام الأكاديمية كافة، بهدف التأكد من كفاءة استغلالها الأمثل، بما يُعزز من دورها كمركز للإشعاع الثقافي المصري في أوروبا، كما التقى الوزير بالعاملين بالأكاديمية، واستمع لآرائهم ومقترحاتهم حول سبل تطوير الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات الثقافية والفنية التي تقدمها الأكاديمية، مما يعكس الحرص على تفعيل المشاركة الجماعية في عملية التطوير.

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وأشاد وزير الثقافة بالمستوى المتميز الذي يشهده الموسم الفني الجديد للأكاديمية وحرص القائمين عليها على عكس الهوية والتراث المصري الغني، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي تفعيلًا لبرنامج عمل الحكومة المصرية الهادف إلى تعزيز التواجد المصري على المستوى الدولي وحماية الهوية المصرية.

 

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، في ختام الزيارة على أهمية استمرار التعاون بين قطاعات الوزارة المختلفة بمصر، والأكاديمية بروما، بما يساهم في تحقيق رؤية الوزارة لنشر الثقافة والفنون المصرية على المستوى الدولي، وتعزيز التبادل الثقافي بين مصر وإيطاليا، ودول أوروبا.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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