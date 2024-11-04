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أدب الرافعي إصدار جديد لدار الكتب والوثائق القومية - أخبار كلمتك

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أدب الرافعي إصدار جديد لدار الكتب والوثائق القومية - أخبار كلمتك

أدب الرافعي إصدار جديد لدار الكتب والوثائق القومية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 06:08 مساءً - صدر حديثا عن دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، كتابا جديدا بعنوان "أساليب التوكيد في أدب الرافعي"، تأليف فاطمة حسين السيد. 

 

دار الكتب والوثائق القومية

يضم الكتاب دراسة أساليب التوكيد المختلفة التي وردت في أدب الرافعي (شعرا ونثرا) والوقوف على أثرها في المعنى. وتأتي أهمية هذا الموضوع من ناحية أن التوكيد يمثل ظاهرة شائعة في اللغة العربية، وهو معدود في الفصاحة والبراعة عند أصحابها، ويمثل جانبا رئيسا من جوانب الاستخدام اللغوي في كتابات أديب العربية مصطفى صادق الرافعي، باعتباره نموذجا من كتاب الفصحى المعاصرة المرتبطة بالتراث ارتباطا وثيقا، إضافة إلى أنه قد كان مدرسة وحده في فن الكتابة وأسلوبها.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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