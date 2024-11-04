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في عيدها القومي، مشاهير الفنانين والأدباء والكتاب من محافظة كفر الشيخ - أخبار كلمتك

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في عيدها القومي، مشاهير الفنانين والأدباء والكتاب من محافظة كفر الشيخ - أخبار كلمتك

في عيدها القومي، مشاهير الفنانين والأدباء والكتاب من محافظة كفر الشيخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:08 مساءً - تحتفل محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي في 4 نوفمبر من كل عام، وهو يوم يذكر الجميع بذكرى معركة خالدة هي معركة البرلس البحرية التي وقعت في 4 نوفمبر 1956 بالبرلس.

وفي هذا اليوم الخالد نسلط الضوء علي أبرز الفنانين والكتاب والأدباء الذين ولدوا في كفر الشيخ، والذين أثروا الثقافة والفنون بإبداعاتهم.

فنانون من كفر الشيخ

تعتبر كفر الشيخ مهدًا لمجموعة من الفنانين المبدعين الذين تركوا بصمة واضحة في عالم الفن، من أبرزهم الفنان مصطفى متولي الذي ولد فى بيلا بمحافظة كفرالشيخ، وتألق بعالم الفن سواء على مستوى السينما أو المسرح أو الدراما، ومن أبرز أعماله مسرحية الواد سيد الشغال ومسرحية الزعيم ومسلسل رأفت الهجان وفيلم شمس الزناتي.

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كما ولد أيضًا في كفر الشيخ الموسيقار الراحل محمد الموجي، الذي له إبداعات في عالم الموسيقى حيث  لحن موسيقى عدة مسلسلات منها ألف ليلة وليلة، وعمر بن عبدالعزيز، كما وضع لمسته على موسيقى عدة أفلام أبرزها ألف بوسة وبوسة، أميرة حبي أنا، ابنتي العزيزة.

 وولد الفنان الراحل كرم مطاوع بمدينة دسوق بكفر الشيخ، وشارك في العديد من الأعمال الفنية الناجحة مثل المنسي، وسيد درويش، وإضراب الشحاتين، بالإضافة إلى تألقه في عالم المسرح كممثل ومخرج، وفي دسوق أيضًا ولد الفنان محمد الدفراوي عام ١٩٣١ الذي قدم أدوارًا متنوعة ومميزة على امتداد مشواره الفني، ومن أشهرها شخصية الملك بفيلم سلام يا صاحبي.

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وولد الفنان الفنان محمد رشدي أيضًا في دسوق، وحقق نجاحًا كبيرًا في عالم الغناء والتمثيل، وله أغنيات شهيرة مثل عرباوي وكعب الغزال وعدوية، أما  الفنانة وداد حمدي فقد ولدت بالمحافظة أيضًا واشتهرت بتقديم شخصية الخادمة بالسينما المصرية، ومن خير ما أنجبت كفر الشيخ أيضًا كان المخرج إسماعيل عبد الحافظ الذي عمل في بداياته مساعد مخرج بالتلفزيون، ثم أصبح من أشهر مخرجي مصر، حيث أخرج العديد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية من أشهرها الشهد والدموع، ليالي الحلمية.

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أبرز كتاب وأدباء وشعراء من كفر الشيخ

لا يمكن الحديث عن كفر الشيخ دون ذكر فاروق جويدة، الشاعر الذي قدم للمكتبة العربية كتبا ومجموعات شعرية، بالإضافة إلى تقديمه مسرحيات حققتْ نجاحًا كبيرًا في عدد من المهرجانات المسرحية، كما ترجمت بعض قصائده ومسرحياته إلى عدة لغات عالمية.

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كما أن خيرى شلبى أحد أبرز القامات فى عالم الرواية والشعر والنقد الأدبى هو من مواليد قلين بكفر الشيخ، وولد الكاتب والصحفي عبد الوهاب مطاوع عام 1940 بمدينة دسوق، وعبد الوهاب مطاوع شغل منصب مدير التحرير في جريدة الأهرام، وأشرف على باب بريد الجمعة الشهير، ولقب عبد الوهاب مطاوع بلقب صاحب القلم الرحيم.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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