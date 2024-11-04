ليدي جاجا وكاتي بيري يدعمان كامالا هاريس في فيلادلفيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:08 صباحاً - هوليوود والانتخابات الأمريكية، كشفت تقارير صحفية، أن كلا من النجمة ليدي جاجا، والمغنية كاتي بيري، ستظهران في تجمعات منفصلة للمرشحة الرئاسية للانتخابات الأمريكية، كامالا هاريس في ولاية فيلادلفيا وبيتسبرج على التوالي.

اجتماع أبطال سلسلة أفلام Avengers لدعم كامالا هاريس

فيما اجتمع أبطال سلسلة أفلام Avengers الشهيرة، عبر مقطع فيديو ترويجي لدعم حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية للمرشحة كامالا هاريس.

وظهر في مقطع الفيديو، الذي وصلت مدته لـ دقيقة و٤٢ ثانية، كلا من روبرت داوني جونيور، وكريس إيفانز" وسكارليت جوهانسون، ومارك روفالو، وداناي جوريرا، ودون تشيدل، وبول بيتاني.

اجتماع أبطال سلسلة أفلام Avengers لدعم كامالا هاريس إجراء من كيم كارداشيان تجاه طفلها بسبب كامالا هاريس

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