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عمرو يوسف يستأنف تصوير فيلم "درويش" - أخبار كلمتك

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عمرو يوسف يستأنف تصوير فيلم "درويش" - أخبار كلمتك

عمرو يوسف يستأنف تصوير فيلم "درويش" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:14 مساءً - استأنف الفنان عمرو يوسف، تصوير فيلمه الجديد “درويش” الذي انطلق تصويره خلال الفترة الماضية ليعرض فى صيف ٢٠٢٥ المقبل، وذلك بعد توقف دام ١٠ أيام.

والمشاهد التي سيتم تصويرها خلال السوع الجارى، عبارة عن مشاهد خارجية للعمل، الذى تدور أحداثه في إطار كوميدى اكشن بفترة الأربعينات، ويتحول بطل العمل إلى بطل شعبى خلال أحداث العمل، وهو نوع جديد من الأفلام التي يقدمها عمرو يوسف في الفترة الأخيرة.

يضم الفيلم إلى جانب عمرو يوسف ودينا الشربينى كلًا من: تارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث حول مغامرات محتال ذو شخصية جذابة يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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