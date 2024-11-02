مشاهير العرب - كنت هموت 4 مرات ولعبت كورة في أندية عالمية.. أحمد السقا يكشف أسرارا جديدة من طفولته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 03:40 مساءً - كشف الفنان أحمد السقا، عن أسرار جديدة من طفولته، كما تحدث عن كواليس تصوير فيلمه الحربي «السرب».

أحمد السقا مع معتز الدمرداش

حل الفنان أحمد السقا ضيف في برنامج «ضيفي» من تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع على قناة «الشرق»، وتحدث عن فيلم «السرب»، مشيرًا إلى إنه كان من أكثر الأعمال التي بذل فيها مجهودًا كبيرًا، حيث واجه خطر الموت حوالي 4 مرات أثناء التصوير، نتيجة رفضه وجود «دوبلير»، مهما بلغت خطورة أداء الدور.

وأضاف السقا، أنه كان يسافر يوميًا إلى مواقع تصوير صعبة بين السويس ومرسى مطروح ورأس غارب، كما أوضح أن تصوير بعض المشاهد تطلب الانتقال بفرقاطات بحرية وطائرات مروحية.

أحمد السقا

وتحدث أحمد السقا، عن أحلامه في فترة الطفولة، مؤكدا أنه كان يحلم بأن يكون مصارع ثيران: «في فترة الطفولة كنت حابب أطلع حاجات كتير زي أني أكون مصارع ثيران ودي رياضة مش موجودة في مصر كان لازم أروح إسبانيا بقى، وفكرت فيها وأنا طفل وكان تفكير مراهقين بقى».

وتابع السقا: «كان نفسي أطلع ضابط وخدت الخطوة فعلا لكن مكملتش، وبعدين دخلت أكاديمية الفنون ولاقيت نفسي حبيت لعبة التمثيل».

كشف السقا، عن المزيد من طموحاته في طفولته، حيث اتجه ليصبح لاعب كرة قدم، مشيرًا إلى أنه لعب في أندية مصرية وعالمية قبل أن يتجه للفن، وقال: «كنت لاعب كرة حتى بعد انضمامي للتمثيل، وما زلت أحبها وأمارسها حتى اليوم».

أحمد السقا في مسلسل العتاولة

من ناحية أخرى بدأ فريق عمل مسلسل العتاولة تصوير الجزء الثاني من المسلسل استعدادا لعرضه فى موسم رمضان القادم.

ونشر الفنان أحمد السقا صورة من كواليس تصوير أولى مشاهد المسلسل وعلق عليها قائلا: «بسم الله.. دعواتكم».

مسلسل العتاولة 2

ويأتي تقديم مسلسل العتاولة 2، بعد عرض الجزء الأول من العمل في المارثوان الرمضاني السابق، وحقق نجاح كبيرًا وقت عرضه، شارك في بطولته، مجموعة من أبرز الفنانين منهم: أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، نهى عابدين، فريدة سيف النصر، باسم سمرة، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.